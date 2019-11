Vettel wilde waarheid van sterker Mercedes niet onder ogen zien in 2019

De niet zo sterke start van het seizoen 2019 deed pijn bij Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur wilde in eerste instantie de waarheid niet helemaal onder ogen zien toen Mercedes beter uit de startblokken kwam.

Mercedes heeft inmiddels beide wereldtitels alweer in de wacht weten te slepen, nadat het team vooral in de eerste helft van het seizoen domineerde. De eerste acht races werden allemaal door een Mercedes-coureur gewonnen en voor de zomerstop wist alleen Max Verstappen als niet Mercedes-coureur een race te winnen. Ferrari kwam er niet aan te pas, ondanks het feit dat ze tijdens de wintertests nog veel indruk maakten.

Pas na de zomerstop leek de Scuderia het lek boven te hebben, met zes pole positions op rij en drie opeenvolgende zeges in België, Italië en Singapore. In de eerste helft van het seizoen bleek Ferrari echter gewoon niet snel genoeg, maar Vettel weigerde dat lange tijd in te zien. "Op dat moment geef je niet op, maar je realiseert je dat je niet in de positie zit waar je wil zijn."

"Je vecht eerst met jezelf, omdat je te ver weg ben om met anderen te vechten of met Mercedes te strijden, dat race na race sterker werd. We probeerden eerst onze vorm te vinden en toen we die hadden gevonden, realiseerden we ons dat we achter lagen. Toen bleek dat we niet in staat waren om alles snel om te keren, werd het duidelijk dat het lastig zou worden tijdens de Europese races", vertelde hij aan Autosport.

Vettel wilde niet geloven dat titel buiten bereik bleef

Volgens Vettel was het al snel duidelijk dat de Scuderia ook in 2019 eigenlijk geen aanspraak zou maken op de wereldtitel, maar dat gevoel probeerde de viervoudig wereldkampioen zo lang mogelijk weg te stoppen. "Dat gevoel probeer je weg te duwen, omdat je het tegendeel wil bewijzen. Maar dan faal je telkens in het tegendeel bewijzen... Je ziet de waarheid wel, maar je wil het niet zien."

"Het is geen fijn gevoel, maar uiteindelijk moet je eraan toegeven. Het helpt je volgens mij ook als je het drie, vier, vijf races voor je uit probeert de duwen voordat je zegt 'oké, het is zoals het is'. Als dat besef in één moment komt, dan zou dat pijnlijk zijn. Je blijft het proberen, maar op een gegeven moment realiseer je het. Het doet dan minder pijn, maar het blijft klote."