Willi Weber overtuigd: "We zullen Michael Schumacher nog terug gaan zien"

Het is inmiddels al zo'n vijf jaar stil rond Michael Schumacher. Voormalig manager Willi Weber wil graag weten hoe het met hem gaat en hij zou niet raar opkijken als de zevenvoudig wereldkampioen volledig herstelt.

Schumacher raakte eind 2013 betrokken bij een ski-ongeluk in het Franse Meribel. De voormalig coureur van Jordan, Benetton, Ferrari en Mercedes viel buiten de piste met zijn hoofd op een steen. Daarbij liep hij verwondingen aan zijn hersenen op en vervolgens lang hij langere tijd in coma. Halverwege 2014 mocht Schumacher het ziekenhuis verlaten om thuis verder te herstellen.

Dat is ook meteen de laatste officiële update die de familie Schumacher over zijn toestand naar buiten heeft gebracht. Hoe het momenteel met hem gaat, is dus volstrekt onduidelijk. Ook voormalig manager Weber, die tussen 1991 en 2010 aan de zijde van de Duitser stond, weet dat niet. "Ik weet dat Michael zwaargewond is geraakt, maar ik weet helaas niet welke progressie er sindsdien geboekt is", vertelde hij aan Kölner Express.

Ook Weber weet niets over toestand Schumacher

Weber had dat graag anders gezien, hoewel hij wel een vermoeden heeft waarom de familie Schumacher zijn verzoeken tegenhoudt. "Ik zou graag willen weten hoe het met hem gaat en hem de hand schudden, maar helaas wordt dat tegengehouden door Corinna. Ze vreest misschien dat ik meteen zal herkennen wat er gaande is en de waarheid aan het publiek zal vertellen."

Toch gelooft Weber in de vechtersmentaliteit die Schumacher ook in zijn tijd als coureur liet zien. "Ik geloof echter nog stevig in het herstel van Michael, omdat ik weet dat hij een vechter is. Als er een kans is, dan zal hij die benutten. Dit kan niet het einde zijn. Ik bid voor hem en ben ervan overtuigd dat we hem terug zullen zien."