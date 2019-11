McLaren gaat in winter werken aan pitstops en snelheid in de race

McLaren zou na de Grand Prix van de Verenigde Staten de vierde plaats in het kampioenschap moeten behalen, volgens Andreas Seidl. De teamleider was niet helemaal tevreden met het tempo van de McLaren in de race, ook pitstops waren een groot probleem. Met een zevende en achtste plaats wonnen Lando Norris en Carlos Sainz opnieuw geweldige punten voor McLaren in Austin. Alleen omdat Daniel Ricciardo de eer voor Renault wist te redden, behaalde McLaren de vierde plek niet.

De teamleider van McLaren kwam na de race in Texas tot een gemengde conclusie: Seidl: "Ik vond de kwalificatie echt heel leuk. Het leek erop dat we veel meer konden verbeteren dan de andere teams in het middenveld. Ook in het begin waren onze auto's weer geweldig."

Maar zodra de race van start was gegaan begonnen de problemen voor McLaren. Sainz verloor een paar posities in de eerste bocht na een botsing met Red Bull-coureur Alexander Albon. Zelfs Norris kon lange tijd niet tegen Ricciardo vechten. "Lando had het een beetje moeilijker met de banden achter Ricciardo dan Carlos", legde Seidl later uit: "Dat is waarom we hem eerder een pitstop hebben laten maken en hem in een twee-stop strategie hebben gezet, terwijl Carlos de conservatieve tactiek met één pitstop reed."

Maar uiteindelijk hielp het noch de één noch de ander. Ricciardo reed vier tienden voor Norris: "Uiteindelijk hadden we pech met de gele vlaggen", zei Seidl. "Helaas konden we niet proberen in te halen."

Het was niet zo catastrofaal als in Mexico, maar het feit dat McLaren opnieuw alleen de vijfde snelste auto in Austin had, baart de McLaren-teamleider reden tot bezorgdheid.

Kwalificatie was er snelheid in de race niet

McLaren doet het de laatste tijd erg goed. Het team had de afgelopen jaren redelijk wat problemen, maar nu lijkt het team de goede weg te bewandelen. In één van de kwalificatiesessies was Lando Norris de snelste, maar kon dat in de race niet laten zien. "Helaas hebben we geen enkele pace uit de kwalificatie gezien in het tempo van de race. Ricciardo was iets sneller dan wij, daar moeten we aan werken."

Pitstops tweede aandachtspunt

McLaren moet in 2020 aan de pitstops werken om meer veiligheid en gestroomlijnde pitstops te krijgen. De incidenten kosten dit seizoen waardevolle punten. Naast de snelheid in de race, zijn de pitstops het tweede belangrijke aandachtspunt in het team uit Woking. In Monza en Mexico werden twee auto's met losse wielen twee keer het circuit op gestuurd.

"We moeten onze jongens een beter en robuuster team bieden", zegt Seidl. "We moeten ook de veiligheidsmechanismen hanteren die ervoor zorgen dat een auto niet wordt gelanceerd als er een probleem is met een los wiel. We zullen het in de winter doen. Dat kun je niet in een paar dagen of weken doen."

"In Brazilië en Abu Dhabi zullen we enkel pitstops doen gericht op veiligheid. Volgend jaar willen we weer bovenaan staan in de ranglijst van het snelst uitvoeren van pitstops. Als we een stabiel systeem hebben geïnstalleerd, kunnen we zonder risico weer snelle pitstops maken. We laten in de eerste helft van het seizoen zien dat we snelle pitstops kunnen hebben. Helaas kunnen we op dit moment niet snel genoeg reageren als er iets misgaat."