Charles Leclerc zal wereldkampioen worden voor de neus van Max Verstappen volgens Massa

Van het duo Max Verstappen en Charles Leclerc, beiden 22 jaar oud, wordt algemeen verwacht dat ze de ergens in de komende jaren zullen gaan strijden om de wereldtitel. Massa –die een wereldtitel in 2008 in bizarre omstandigheden aan zijn neus voorbij zag gaan- denkt dat Leclerc als eerste van de twee wereldkampioen zal worden.

Leclerc stapte vorig jaar over van Alfa Romeo naar het team van Ferrari. Waar Ferrari in de eerste seizoenshelft veel moeite had om de concurrentie bij te blijven, was na de zomerstop het lek opeens boven en pakten ze de ene na de andere pole position en overwinning. Door de koelte die de Ferrari-coureur toonde onder druk, bestaat er bij Massa geen twijfel dat Leclerc in de toekomst wereldkampioen zal worden. "Hij is een zeer getalenteerde coureur, maar wat mij het meest opvalt is zijn hoofd en zijn vermogen om met druk om te gaan”, vertelde de Braziliaan aan Motorsport.com.

Leclerc nog niet foutloos

Charles Leclerc is volgens Massa nog niet foutloos, maar dat kan je volgens hem ook nog niet verwachten van het Ferrari-talent: "Ik weet niet of hij sneller of langzamer is dan Verstappen, maar de zeven poleposities in zijn eerste jaar van Ferrari zeggen veel. Hij maakte enkele fouten, maar ik denk dat we allemaal rekening ermee moeten houden dat hij pas zijn eerste jaar bij een topteam reed en het was pas zijn tweede jaar überhaupt in de Formule 1."

Charles Leclerc wordt gezien als toekomstige wereldkampioen en ook Massa is daarvan overtuigd:. "Hij is een toekomstige wereldkampioen en ik denk dat we niet lang hoeven te wachten. Ik sluit niet uit dat hij dat doel al vóór Verstappen kan bereiken." In de stand voor 2019 staat Leclerc derde en heeft hij 14 punten voorsprong op zijn Red Bull-tegenhanger met nog twee races te gaan.

Lastige keuze Ferrari

Massa merkte de extra moeilijkheden op om het iconische Ferrari-team te vertegenwoordigen, suggererend dat Leclerc die kwestie perfect behandelde: "Je moet in veel opzichten klaar zijn. Je moet leren omgaan met de druk van de media, de fans en de druk je jezelf oplegt, wanneer je je realiseert dat je voor Ferrari rijdt. Het is niet eenvoudig, en Charles heeft dit aspect perfect aangepakt. Hij is een goede kerel en is slimmer dan waar hij de eer voor krijgt.”