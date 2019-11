Jos Verstappen: "Records Max zeggen niets zonder wereldtitel"

Max Verstappen heeft op jonge leeftijd al een aantal record bij elkaar weten te rijden in de Formule 1. Volgens vader Jos betekenen die records echter niets zolang de Nederlander geen titels wint.

Ook in 2019 lukte het Verstappen niet om een echte gooi te doen naar de wereldtitel. Mercedes bleek over het gehele seizoen gezien wederom te sterk voor de Nederlander van Red Bull Racing. Met nog twee races te gaan zijn beide kampioenschappen al beslist. De teller van Verstappen staat voor het huidige seizoen vooralsnog op twee zeges en een pole position, terwijl hij zeven keer op het podium stond.

In zijn eerste vijf seizoenen wist Verstappen meerdere records in de Formule 1 te verbreken. Hij werd de jongste deelnemer, scoorde als jongste coureur ooit punten, werd in 2016 de jongste coureur op (het hoogste treetje van) het podium en recent werd hij de jongste coureur met honderd Grand Prix-starts.

Hoewel de Nederlander dus meerdere records heeft gevestigd, stemt dat binnen de familie niet voor veel tevredenheid. Vader Jos bevestigde tegenover de Telegraaf dat het draait om het behalen van wereldtitels. Gebeurt dat niet, dan betekenen de records van zoonlief eigenlijk ook niet zo veel. "Het record voor het grootste aantal races hebben we niet nodig. We moeten wereldkampioen worden."