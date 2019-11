Vettel maakt geen indruk op Irvine: "Geen waardige viervoudig wereldkampioen"

Eddie Irvine is op zijn zachtst gezegd niet de grootste fan van Sebastian Vettel. De voormalig Ferrari-coureur is van mening dat de viervoudig wereldkampioen overschat wordt en zijn vier wereldtitels eigenlijk niet waard is.

Tussen 2010 en 2013 wist Vettel vier keer op rij wereldkampioen te worden. De Duitser zette Red Bull Racing helemaal naar zijn hand en met name in 2011 en 2013 wist hij gedurende een groot deel van het seizoen te domineren. Sindsdien heeft Vettel alleen in 2017 en 2018 nog enige tijd mee kunnen doen om de wereldtitels, maar in beide gevallen bleek Lewis Hamilton te sterk.

Op complimenten van Irvine hoeft Vettel niet te rekenen. Het verbaast de Noord-Ier niet dat Charles Leclerc het hem moeilijk maakt. "Aan het begin van het jaar zei ik al dat Vettel aangeschoten wild is. Ik dacht dat Leclerc een goede kans heeft om hem te verslaan, want Vettel is in mijn ogen geen waardige viervoudig wereldkampioen. Hij is wel goed, maar hij maakt te veel fouten. Ook heb ik hem nooit echt heel snel gevonden."

In hetzelfde gesprek met Betway zegt Irvine dat hij niet kan begrijpen waarom Ferrari een flink pak geld op tafel wilde leggen voor Vettel, zeker niet omdat hij in 2014 stevig verslagen werd door teamgenoot Daniel Ricciardo. "Hij heeft een zeer goed contract gekregen bij Ferrari. Het verbaasde mij enorm dat ze voor hem kozen, want op dat moment werd hij hard verslagen."