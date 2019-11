Vettel: "Prestaties Leclerc in kwalificaties moeten gewaardeerd worden"

Charles Leclerc zal het seizoen 2019 waarschijnlijk afsluiten als coureur die het vaakst op pole position stond. Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel vindt dat deze prestatie op waarde geschat moet worden.

Nadat Leclerc zich in Mexico voor Vettel kwalificeerde, staat vast dat de Monegask het kwalificatieduel over 2019 met de viervoudig wereldkampioen gewonnen heeft. Beide coureurs hebben weliswaar een aantal problemen met de betrouwbaarheid gehad in de kwalificatie, maar Vettel geeft toe dat hij zelf dit jaar niet op zijn best was op zaterdag. Desondanks looft hij de prestatie van Leclerc.

"Ten eerste heeft Charles het erg goed gedaan in de kwalificatie. Het is volgens mij niet eerlijk om dat niet te benoemen. Dat moet op waarde geschat worden. Ik heb geen geweldige kwalificaties gehad. Het kwam misschien niet samen zoals ik wilde en her en der lukte het om verschillende redenen niet. Over het algemeen kan ik niet tevreden zijn met hoe ik dit jaar gekwalificeerd heb. Het doel voor de laatste races is om ervoor te zorgen dat we ook goed kwalificeren, niet dat we alleen een goede zondag hebben."

Vettel strijd met Leclerc en Max Verstappen nog om de derde plek in het WK en dat is ook het doel nu voor de Duitser. Leclerc bezet momenteel die positie, met een voorsprong van 19 punten op zijn teamgenoot, terwijl Verstappen vierde staat met vijf punten meer dan Vettel. "De ambitie is om derde te worden. Natuurlijk kunnen we niet meer eerste of tweede worden, dus we zullen proberen P3 te behalen", benadrukt Vettel.