Williams herhaalt: "Pas na Abu Dhabi bekendmaking van tweede coureur"

Het is al bijna helemaal rond welke coureurs er in 2020 aan de start staan bij de Grand Prix van Australië. Williams heeft het enige nog echt vrije zitje, maar Claire Williams heeft bevestigd dat er pas na Abu Dhabi een bekendmaking komt.

Maandag werd duidelijk dat ook Alfa Romeo de knoop doorgehakt heeft over haar line up voor 2020. Naast Kimi Raikkonen behoudt ook Antonio Giovinazzi zijn plekje bij het Zwitsers-Italiaanse team. Van Red Bull is al bekend dat de vier huidige coureurs ook in 2020 de zitjes bij Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso zullen verdelen, waardoor er nog een opening op de grid overblijft.

Die opening is bij Williams. George Russell tekende voor dit jaar een meerjarig contract waardoor hij in 2020 bij het team zal blijven, maar het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot wordt. Robert Kubica vertrekt in ieder geval bij het team uit Grove, maar het team heeft nog altijd geen vervanger bekendgemaakt. Nicholas Latifi is de favoriet, maar volgens Williams zal hij nog even moeten wachten op een bevestiging.

"Het plan was hoe dan ook om Nicholas in de trainingen in te zetten waarin je hem ziet", vertelde Williams in Austin toen ze gevraagd werd of de trainingsmogelijkheden voor de Canadees een indicatie waren voor 2020. "Het is geen duidelijke indicatie. We hebben heel duidelijk gemaakt dat de bekendmaking van de coureur in het tweede stoeltje pas na Abu Dhabi gaan doen."