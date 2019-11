Lewis Hamilton-superfan laat enorm grote tatoeage zetten

Een superfan van Lewis Hamilton, Robert Hogan, heeft zijn rug helemaal vol laten tatoeëren met zijn held. De Mercedes-coureur werd afgelopen weekend voor de zesde keer wereldkampioen. Als de Brit volgend seizoen ook het kampioenschap binnenhaalt, dan staat hij gelijk met legende Michael Schumacher.



Budgie, de bijnaam van Robert Hogan, besloot zijn legende Hamilton op zijn rug te zetten. De vrachtwagenchauffeur uit Didcot begon afgelopen zomer met het verzamelen van tatoeages en schakelde de hulp van tatoeëerder Ladislav Hacel. In zijn studio deden de twee ideeën op en lieten samen de droom van Hogan omzetten in realiteit.

Sessie duurde meer dan één jaar

Hogan zei dat de tatoeage op zijn rug - het grootste werk op zijn lichaam - in meer dan een jaar op zijn rug gezet is. "Ik heb het voor elkaar gekregen, omdat ik en mijn zoon grote fans van hem zijn. Ik heb altijd de F1 gevolgd, sinds ik klein was.” Sommige fans zijn fans van een bepaald coureur, maar Hogan is fan van alle coureurs. Zijn favoriet is natuurlijk wel Lewis. "Ik ben eigenlijk een grote fan van allemaal - maar ik vond Lewis Hamilton al vanaf het begin leuk toen hij met karts reed”, zo vertelde hij tegen Oxfordmail.

Een tatoeage laten zetten is niet pijnloos, maar daar had deze meneer het er wel voor over. "Alles bij elkaar was het ongeveer 14 maanden sessies. Pijn deed het een beetje, maar vooral de kleine details waren veel werk." Het tatoeëren zelf duurde ongeveer 50 uur.