Hulkenberg lacht geruchten over overstap naar DTM weg

Nico Hülkenberg zei dat hij alleen maar kon lachen om de geruchten dat hij voor BMW in DTM zou gaan rijden. Er gaan geruchten over de toekomst van Duitser, die zijn stoel bij Renault verliest aan Esteban Ocon. Hulkenberg had kans om aan de slag te gaan bij Alfa Romeo, maar het Zwitserse team heeft Antonio Giovinazzi vastgelegd voor nog een seizoen.

Er werd beweerd dat de Duitse coureur afgelopen weekend een aanbieding van BMW had geaccepteerd om over te stappen naar DTM en er deze week een officiële verklaring zou gaan volgen. Hulkenberg reageerde op de vraag: "Dat is fake news. Persoonlijk kan ik mij enorm vermaken door dit soort geruchten! Ik kan alleen maar zeggen: wees daar niet zo zeker van. Geloof me dat er geen aankondiging zal zijn."

Hulkenberg tweette er vervolgens over.