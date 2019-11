Het was afgelopen weekend niet het weekend van Ferrari. Charles Leclerc zorgde voor een klein lichtpuntje na zijn tweede pitstop door de snelste ronde van de race te rijden.

Wat de reden ook mag zijn, vast staat wel dat Ferrari er in de Verenigde Staten niet aan te pas kwam. Sebastian Vettel viel al vroeg in de race uit met een afgebroken achterwielophanging, terwijl Leclerc het tempo simpelweg niet kon volgen. De Monegask werd toen daar eenmaal de ruimte voor was voor de tweede keer naar de pits gehaald, waarna hij op zachte banden een 1:36.169 reed. Dat was voldoende voor de DHL Fastest Lap Award voor de race op het Circuit of the Americas.