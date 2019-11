Samenwerking McLaren en Petrobras definitief ten einde

McLaren en Petrobras gaan definitief uit elkaar. Het team maakte maandag bekend dat de technische samenwerking beëindigd is, evenals de sponsordeal die aan de samenwerking vast hing.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat er een einde zat te komen aan de samenwerking tussen Petrobras en McLaren, die in februari 2018 van start ging. In mei maakte de Braziliaanse president Jair Bolsonaro al duidelijk dat hij graag een einde zag komen aan de overeenkomst, die een looptijd van vijf jaar had. Afgelopen maand bleek uit begrotingsstukken van de Braziliaanse overheid al dat een definitief einde nabij is.

Daags na de Amerikaanse Grand Prix, en een kleine twee weken voor de race in Brazilië, maakte McLaren het einde van de overeenkomst wereldkundig. Wat betreft de brandstof en oliën zal er niets veranderen voor het Britse team. Ondanks de sponsoring van de Braziliaanse oliemaatschappij reed McLaren, net als het fabrieksteam van motorleverancier Renault, al met brandstof van BP Castrol.

"We willen Petrobras bedanken voor de samenwerking en hun steun", verklaarde McLaren Racing-CEO Zak Brown. "We hebben enorm veel respect voor hun technische en wetenschappelijke kunde. Er bestaat geen twijfel over dat de techneuten van het bedrijf substantiële vooruitgang geboekt hebben gedurende onze samenwerking. We wensen iedereen bij Petrobras succes en hopen ze snel in de sport terug te zien."

Ook Roberto Castello Branco, CEO van Petrobras, reageerde op het nieuws. Hij ziet potentie om in de toekomst toch weer een samenwerking aan te gaan met McLaren. "We erkennen het belang van McLaren in de wereldwijde autosport en zijn tevreden met de geleverde resultaten tijdens de twee jaar van onze samenwerking. We zien bij McLaren toewijding aan innovatie en ook de mogelijkheid voor toekomstige samenwerkingen."