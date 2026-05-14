Brown pleit voor meerdere veranderingen op Formule 1-kalender

Brown pleit voor meerdere veranderingen op Formule 1-kalender

De interesse in het organiseren van een Formule 1-race blijft groeien, maar de kalender zit stilaan aan zijn limiet. Terwijl steeds meer landen aankloppen bij de FIA voor een plek op het programma, ziet McLaren-CEO Zak Brown een andere oplossing dan simpelweg extra races toevoegen.

Volgens Brown moet de Formule 1 nadenken over een systeem waarbij meerdere Grands Prix elkaar afwisselen op de kalender. Zo kunnen meer landen instappen, zonder dat teams en personeel nog zwaarder belast worden door een nóg voller seizoen.

Brown ziet roulatiesysteem als oplossing

De huidige kalender telt al 24 races en wordt door veel teams en coureurs als bijzonder zwaar ervaren. Niet alleen de rijders, maar ook monteurs en teamleden spenderen maandenlang op verplaatsing, met weinig tijd thuis tot gevolg.

Tegelijk groeit de belangstelling wereldwijd. Landen als Turkije en Portugal keren vanaf 2027 terug op de kalender, terwijl ook Zuid-Afrika, Thailand, India, Zuid-Korea, Denemarken en Argentinië concrete ambities hebben om een Grand Prix te organiseren.

Volgens Brown ligt de sleutel daarom in een flexibel systeem. “Er staan vandaag al landen in de rij om een race te organiseren. Daarom zie je nu ook constructies waarbij sommige Grands Prix elkaar beginnen afwisselen”, aldus de McLaren-topman.

‘Twintig vaste races en acht die roteren’

Brown verwijst daarbij naar het voorbeeld van België en Portugal, die vanaf 2027 beurtelings een Grand Prix organiseren. Het ene jaar trekt de Formule 1 naar Spa-Francorchamps, het andere naar Portimão.

“Ik zou voorstander zijn van een model met twintig vaste races en daarnaast acht evenementen die om het jaar rouleren”, legt Brown uit. “Zo creëer je ruimte voor veel meer markten zonder de kalender te zwaar te maken.”

Volgens de Amerikaan zou de Formule 1 zo kunnen uitbreiden naar 28 verschillende markten, terwijl het aantal races per seizoen beheersbaar blijft. “Meer dan 24 races rijden lijkt me geen goed idee. Het schema is nu al ontzettend zwaar voor iedereen binnen de sport”, besluit Brown.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Zak Brown McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.237

    Om te beginnen al die straten circuit's eruit donderen en daarna Stefano Domenicali.

    Die smalle k*tbaantjes, behalve Suzuka, waar je niet in kunt halen....eruit donderen.

    Zo blijven er alleen maar mooie banen over, en dan maakt het niet uit waar die banen liggen.

    Oh-ja, als ik toch aan het dromen bent.....de V10 terug met hoog toerental!

    • + 2
    • 14 mei 2026 - 11:13
    • Larry Perkins

      Posts: 64.978

      En het belangrijkste: De pitspoezen terug!

      • + 1
      • 14 mei 2026 - 12:29
    • Had ik maar

      Posts: 17

      Ouw-sjagerijn en Larry; Men of Culture.

      • + 0
      • 14 mei 2026 - 12:43
  • Pietje Bell

    Posts: 34.743

    Terwijl Max een heerlijk raceweekend voor de boeg heeft is Lando vanuit Comporta
    waar hij met zijn familie was naar Utah gereisd waar hij een paar dagen "leuke" dingen
    met zijn vriend Martin Garrix heeft gedaan. Martijn wordt vandaag 30 jaar 🥳
    en dat gaan ze daar dus samen vieren, zijn ouders zijn er ook.

    Geen tijd om in het filter te kijken?

    https://www.instagram(.)com/p/DYSr2cYmS6E/?img_index=1

    • + 0
    • 14 mei 2026 - 14:01

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

