De interesse in het organiseren van een Formule 1-race blijft groeien, maar de kalender zit stilaan aan zijn limiet. Terwijl steeds meer landen aankloppen bij de FIA voor een plek op het programma, ziet McLaren-CEO Zak Brown een andere oplossing dan simpelweg extra races toevoegen.

Volgens Brown moet de Formule 1 nadenken over een systeem waarbij meerdere Grands Prix elkaar afwisselen op de kalender. Zo kunnen meer landen instappen, zonder dat teams en personeel nog zwaarder belast worden door een nóg voller seizoen.

Brown ziet roulatiesysteem als oplossing

De huidige kalender telt al 24 races en wordt door veel teams en coureurs als bijzonder zwaar ervaren. Niet alleen de rijders, maar ook monteurs en teamleden spenderen maandenlang op verplaatsing, met weinig tijd thuis tot gevolg.

Tegelijk groeit de belangstelling wereldwijd. Landen als Turkije en Portugal keren vanaf 2027 terug op de kalender, terwijl ook Zuid-Afrika, Thailand, India, Zuid-Korea, Denemarken en Argentinië concrete ambities hebben om een Grand Prix te organiseren.

Volgens Brown ligt de sleutel daarom in een flexibel systeem. “Er staan vandaag al landen in de rij om een race te organiseren. Daarom zie je nu ook constructies waarbij sommige Grands Prix elkaar beginnen afwisselen”, aldus de McLaren-topman.

‘Twintig vaste races en acht die roteren’

Brown verwijst daarbij naar het voorbeeld van België en Portugal, die vanaf 2027 beurtelings een Grand Prix organiseren. Het ene jaar trekt de Formule 1 naar Spa-Francorchamps, het andere naar Portimão.

“Ik zou voorstander zijn van een model met twintig vaste races en daarnaast acht evenementen die om het jaar rouleren”, legt Brown uit. “Zo creëer je ruimte voor veel meer markten zonder de kalender te zwaar te maken.”

Volgens de Amerikaan zou de Formule 1 zo kunnen uitbreiden naar 28 verschillende markten, terwijl het aantal races per seizoen beheersbaar blijft. “Meer dan 24 races rijden lijkt me geen goed idee. Het schema is nu al ontzettend zwaar voor iedereen binnen de sport”, besluit Brown.