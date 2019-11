Alexander Albon: "Ging buiten de baan omdat ik te hard pushte aan einde Q3"

Alexander Albon was tijdens de kwalificatie in Austin een van de slachtoffers van de regels rond de track limits. De Britse Thai gaf na afloop toe dat hij iets te hard pushte in zijn laatste ronde, waardoor hij iets buiten de baan kwam.

Net als in 2018 wordt er door de stewards streng gelet op het overschrijden van de track limits in bocht 19. De natuur van de baan is dat je tijdwinst kan boeken door de auto daar iets wijd te gaan, meer snelheid mee te nemen en iets over de uitloopstrook te rijden. Tijdens de vrije trainingen werden er veel tijden geannuleerd en dat overkwam Albon in de kwalificatie, toen zijn tweede ronde in Q3 geschrapt werd.

"Q1 ging oké en was niets speciaals, maar in Q2 begon ik me goed te voelen", verklaarde de coureur van Red Bull Racing. "Eerlijk gezegd voelde ik me in Q3 erg goed. Mijn eerste run was oké, maar het was meer een banker lap. In de tweede run pushte ik iets harder, ging wijd en over de track limits. Ik was iets meer dan twee tienden sneller die ronde, dus dat had me in de buurt van Lewis kunnen brengen."

Lastig om goede afstelling te vinden voor COTA

Wel gaf Albon toe dat de eerste dagen op het Circuit of the Americas, waar hij nog nooit eerder geracet had voorafgaand aan dit weekend, lastig waren. Het duurde even voor hij in zijn ritme kwam. "Het waren een paar lastige dagen, maar we kwamen weer in het ritme en tot de fout begon het er goed uit te zien."

Daarmee doelt Albon op het feit dat het door de natuur van het circuit in Austin lastig is om de juiste afstelling te vinden. "Ik zou niet zeggen dat het te lastig is. Het is gewoon zo dat er snelle en langzame bochten zijn, dus het is niet eenvoudig om de auto in beide soorten bochten goed te krijgen. Eerlijk gezegd vonden we wat ik wilde van de auto, maar ik maakte een foutje."