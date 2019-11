Valtteri Bottas: "Goed gevoel om op dit circuit zo'n ronde te rijden"

Voor het eerst in acht wedstrijden staat er zondag weer een Mercedes op pole position. Valtteri Bottas verzekerde zich op het Circuit of the Americas van de eerste startpositie en was daar zeer blij mee, nadat hij een lastige vrijdag kende.

Aan het eind van de vrijdag leek het nog onwaarschijnlijk dat Bottas de pole position voor zich op zou eisen in de Verenigde Staten. De Fin eindigde de dag op acht tienden achter teamgenoot Lewis Hamilton in de tweede vrije training, maar op zaterdag volgde de ommekeer. Tijdens VT3 was Bottas al sneller dan Hamilton en dat deed hij ook in de kwalificatie: daar waar de kampioenschapsleider vanaf P5 moet starten, pakte Bottas dus de pole.

Na afloop van de kwalificatie toonde Bottas zich bijzonder tevreden met zijn ronde op het Circuit of the Americas. Hij stelde daar veel voldoening uit te halen, te meer omdat het dus op de vrijdag niet zo liep zoals gehoopt. "Ik ben hier erg blij mee. Het was een erg goede ronde aan het begin van Q3. Het geeft een erg goed gevoel om zo'n ronde te rijden op een circuit als dit."

"Gisteren was het lastig en waren er veel dingen niet helemaal goed aan mijn auto, maar het lukte ons om de redenen daarvoor te vinden. Vanochtend hebben we goed werk gedaan door alle details te vinden en ik vond ook de dingen waar ik me op moest richten. Ik wist hoe ik het samen moest laten komen en het geeft een goed gevoel dat ik dat in Q3 gedaan heb."

'Verloor in tweede ronde al twee tienden in sector 1'

Bottas zette zijn poleronde al in de eerste run van Q3 neer. Hij probeerde het in de slotfase nogmaals, maar na de eerste sector wist hij eigenlijk al dat er geen verbetering van zijn tijd in zat. "Over het algemeen was er in de laatste ronde wat minder grip. In de eerste sector verloor ik al twee tienden, dus ik ben blij dat niemand zich aan het eind dermate verbeterde dat ze mij voorbij gingen."

Met zijn pole heeft Bottas zich in een perfecte uitgangspositie gebracht om op zondag voor de zege te gaan. Die zege zal hij nodig hebben om nog kans te blijven maken op de wereldtitel: wordt de Fin tweede of lager, dan is Hamilton wederom de wereldkampioen. Bij een zege van Bottas moet Hamilton op P8 of een betere positie eindigen om de titel te winnen. Ook een negende plek en de snelste ronde volstaan in dat geval voor de Brit.