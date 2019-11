Red Bull stelt vragen over brandstoftoevoer: FIA antwoordt met technische richtlijn

Red Bull Racing heeft navraag gedaan bij de FIA naar opheldering naar de reglementen rond de brandstoftoevoer. Dat meldt Auto, Motor und Sport. De FIA heeft daarop geantwoord met een technische richtlijn.

Er staan de afgelopen maanden al vraagtekens bij de krachtbron van Ferrari. De motorafdeling van het Italiaanse team heeft in de afgelopen tijd een enorme inhaalslag gemaakt, waardoor de power unit van de Italianen er nu met kop en schouders bovenuit lijkt te steken. Dat zorgde voor argwaan bij de concurrentie, hoewel zij niet met hard bewijs konden komen om de legaliteit van de motor te betwisten.

Meerdere teams, waaronder Red Bull Racing, hebben de FIA gevraagd om opheldering over de legaliteit van Ferrari's krachtbron, maar de autosportbond wil alleen een onderzoek instellen als er daadwerkelijk een protest ingediend wordt. Dat is tot dusver niet gebeurd, al heeft Red Bull nu wel een nieuwe stap gezet in een poging iets wijzer te worden over het geheim van Ferrari.

Door Red Bull omschreven praktijken verboden volgens FIA

Red Bull heeft volgens Auto, Motor und Sport een specifiek verzoek gedaan bij de FIA over de brandstoftoevoer. Een Formule 1-krachtbron mag op ieder moment niet meer dan 100 kilogram brandstof per uur toegevoerd krijgen, wat in intervallen gemeten wordt door fuel flow meters. Dit gebeurt dus niet continu, maar in momentopnamen. Het Oostenrijkse team vroeg zich af of er iets vrijer met de brandstoftoevoer omgegaan mag worden dan die harde limiet van 100 kilogram per uur.

Het zou een team namelijk een groot voordeel op kunnen leveren door meer brandstof in de motor te injecteren op de momenten dat de fuel flow meters niet bezig zijn met een meting. Dat zou ervoor zorgen dat de motor meer vermogen opwekt, wat vooral in de acceleratiefase veel tijdwinst kan opleveren.

De FIA heeft met een technische richtlijn geantwoord op het verzoek van Red Bull Racing. Het betreft TD035/19, waarin staat dat dergelijke praktijken illegaal zijn. Het is een antwoord waar Red Bull Racing niet direct iets aan heeft, tenzij Ferrari tijdens de kwalificatie en de race op het Circuit of the Americas ineens niet meer dat voordeel op de rechte stukken heeft. Als dat het geval is, dan lijkt Red Bull de oorzaak van de winst van Ferrari achterhaald te hebben.