Coulthard: "Iedereen loopt weer met Verstappen weg zodra hij weer presteert"

David Coulthard is het niet eens met de kritiek die Max Verstappen na de Mexicaanse Grand Prix kreeg. De dertienvoudig Grand Prix-winnaar vertelde de NOS bovendien dat de de persoonlijkheid van de Nederlander een welkome toevoeging aan de Formule 1 vindt.

Verstappen had het lastig tijdens de Grand Prix van Mexico. De coureur van Red Bull Racing wist weliswaar de snelste tijd in de kwalificatie te rijden, maar hij verloor zijn pole position vanwege een gridstraf. Die kreeg Verstappen voor het feit dat hij geen vaart geminderd had voor een gele vlag tijdens zijn laatste ronde in de kwalificatie. In de race was Verstappen bovendien betrokken bij een tweetal incidenten, die hem een kans op een goede klassering kostten.

Lewis Hamilton en Sebastian Vettel toonden zich na afloop van de race in Mexico kritisch over de rijstijl van Verstappen, terwijl de media na afloop van de kwalificatie vielen over de opmerkingen die hij tijdens de persconferentie plaatste over de veiligheid. Coulthard springt echter in de bres voor Verstappen. Tegenover de NOS stelt hij dat iedereen weer 'met hem wegloopt' als de zevenvoudig Grand Prix-winnaar weer gaat presteren.

"Het is te makkelijk om iemand af te serveren als het even niet loopt. Max is gewoon een coureur die reacties oproept of uitlokt. Altijd en overal. Hij barst van het zelfvertrouwen en dat kan je soms ook dwars komen te zitten. Natuurlijk zit het sinds de Belgische Grand Prix tegen, maar als hij de draad oppakt, loopt iedereen weer met hem weg. Max moet gewoon met beide benen op de grond blijven staan."

Verstappens egoïsme 'hoort bij topsport'

De persoonlijkheid van Verstappen spreekt Coulthard ook aan. Hij ziet dat de Limburger een kwaliteit bezit die noodzakelijk is voor overleven in de topsport. "Hij is authentiek en puur. Een echt mens, met emoties en egoïsme. Dat laatste hoort bij topsport. Bij voetbal of golf is dat niet anders. Ik ben een blijer mens sinds ik dat egoïsme heb laten varen, maar dat kon pas na mijn F1-carriere. Sinds 2009 ben ik gelukkiger.