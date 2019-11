Max Verstappen: "Ben bekender geworden, maar dat vind ik niet belangrijk"

Max Verstappen rijdt dit weekend zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1. Na bijna vijf volledige seizoenen in de sport is hij inmiddels een bekende Nederlander geworden, maar dat maakt hem eigenlijk helemaal niets uit.

Begin 2015 maakte Verstappen zijn debuut tijdens de Grand Prix van Australië, waar hij de jongste Formule 1-coureur ooit werd. In de daaropvolgende jaren volgden er meer records, waaronder die voor jongste man in de punten, jongste coureur op het podium en de jongste winnaar van een Formule 1-race. In diezelfde periode is ook zijn bekendheid in Nederland stevig gegroeid, maar zelf vindt hij dat niet belangrijk.

"Ik heb daar nooit aan moeten wennen. Het is zo en daar moet je mee omgaan. Ik leef mijn leven hoe dan ook zoals ik wil. Het klopt dat ik in de loop der tijd bekender ben geworden, maar dat is voor mij niet belangrijk. Ik wil hier op het circuit mijn ding doen en in mijn privéleven wil ik plezier kunnen hebben met vrienden en familie. Dat is in die tijd niet veranderd", vertelde Verstappen aan Motorsport.com.

Vaak oogt Verstappen ontspannen en dat is volgens de coureur van Red Bull Racing hoe hij zelf is. "Je moet gewoon lekker jezelf zijn, want dat werkt uiteindelijk het beste. Het hoort er gewoon bij. Vanaf jonge leeftijd ben je als coureur al bezig met sponsoren en ook moet je dit soort dingen doen. Het is een onderdeel van de Formule 1 waar je niet aan kan ontkomen."