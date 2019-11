Herstructurering aero-afdeling Renault: huidig hoofd aerodynamica vertrekt

Renault gaat een herstructurering doorvoeren op haar aerodynamische afdeling. Het huidige hoofd aerodynamica, Peter Machin, vertrekt met onmiddellijke ingang bij het team, Dirk de Beer zal zijn taken overnemen.

In een persbericht verklaart Renault dat het contract met Machin 'met wederzijdse instemming' ontbonden is en hij zal dan ook met onmiddellijke ingang vertrekken bij de Franse renstal. De Beer, die half 2018 vertrok als hoofd aerodynamica bij Williams, zal de taken van zijn voorganger over gaan nemen. Het is een positiewisseling die binnen een herstructurering van het aerodynamica-team van Renault past.

De Beer zal ondersteuning krijgen van een plaatsvervangend hoofd aerodynamica, die in de loop van 2020 over zal komen van een van de concurrerende teams. Vince Todd zal deze taak tot dat moment vervullen. James Rodgers wordt benoemd tot de eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling van de aerodynamische prestaties. Hij is momenteel verantwoordelijk voor toekomstige automobielprojecten bij Renault.

"In 2019 hebben we een aantal sterke punten laten zien, maar ook gebieden opgemerkt die versterking nodig hebben", verklaart teambaas Cyril Abiteboul. "Na een snelle groei van onze aerodynamische afdeling en een vernieuwing van ons materiaal zal de versterking van het management van deze afdeling helpen om de vruchten te plukken van onze investeringen. Dit is vooral relevant, omdat we een belangrijk jaar voor onze plannen voor middellange termijn ingaan nu de reglementen voor 2021 bevestigd zijn."

"We zijn blij om Dirk te kunnen verwelkomen als hoofd aerodynamica", zegt directeur Marcin Budkowski. "Hij bewezen technische en management-skills maken hem het perfecte profiel om zo'n grote en complexe afdeling te leiden. James heeft laten zien dat hij prestaties kan genereren en deze nieuwe rol zal hem in staat stellen om onze aerodynamische ontwikkeling te sturen."