Hoe kan Lewis Hamilton de wereldtitel pakken in de Verenigde Staten?

Komend weekend kan ook het tweede kampioenschap in de Formule 1 definitief beslist worden. Wat moet Lewis Hamilton doen om de wereldtitel veilig te stellen in de Verenigde Staten?

Met nog drie races op het programma staat Hamilton 74 punten los van teamgenoot Valtteri Bottas, de enige andere coureur die nog kans maakt op de titel. Na afloop van de race op het Circuit of the Americas zijn er nog 52 punten te verdelen, dus Hamilton mag precies 22 punten verliezen om de titel binnen te halen. Daardoor staat er een ding vast: Bottas moet winnen om het kampioenschap in leven te houden.

Als Bottas wint, dan is de Fin alsnog afhankelijk van het resultaat dat Hamilton neerzet. Hamilton moet als negende of lager eindigen om ervoor te zorgen dat het kampioenschap spannend blijft. Als Bottas ook de snelste ronde rijdt, mag Hamilton achtste worden zonder dat hij dan kampioen wordt.

Bottas Hamilton 1ste 9de (+snelste ronde) 1ste + snelste ronde 8ste 2de of lager Hamilton kampioen

Als Hamilton de titel pakt, dan is het de zesde uit zijn carrière. De Mercedes-coureur schuift daarmee op naar de tweede plaats aller tijden, alleen achter Michael Schumacher. Hamilton weet nog niet wanneer hij tevreden terug zou kijken op zijn carrière. "Dat weet ik niet. Ik had nooit gedacht dat ik vijf titels zou hebben. Ik ben al bezig met het bereiken van mijn dromen waarvan ik niet dacht dat ik ze zou hebben."

"Ik voel me bevoorrecht om er vijf te hebben. Als ik de zesde pak, dan zou dat best onwerkelijk zijn. Natuurlijk zal ik nog een aantal jaren blijven racen. Ik wil ieder jaar winnen, maar dat is niet altijd het geval. Sommige mensen hebben er geen een. Ik moet dankbaar zijn voor wat ik wel heb. Ik denk niet dat ik mijn piek al bereikt heb, dus dat geeft vertrouwen. Ik ben van plan sterker te blijven worden. Wie weet wat de toekomst brengt? Ik zal in de komende jaren harder pushen dan ooit."