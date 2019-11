Max Verstappen: "Willen qua rondetijd binnen 2, 3 seconden van nu blijven"

Max Verstappen heeft een eerste reactie gegeven op het uiterlijk van de nieuwe auto's voor 2021. Die factor is volgens hem van ondergeschikt belang aan het beter kunnen racen en volgen met die auto's.

Een uur voor de persconferentie met de coureurs begon, presenteerden de FIA en Liberty Media de reglementen voor het seizoen 2021 en daarna. Ter illustratie was er een klein windtunnelmodel van een naar de nieuwe reglementen ontworpen auto voor de tafel neergezet. Na een grap over de grootte van dat windtunnelmodel vertelde Verstappen wat hij van de nieuwe reglementen vindt.

"Uiteindelijk maakt het niet echt uit hoe het eruit ziet, zolang het ons beter racen geeft en we beter kunnen volgen. Natuurlijk willen we binnen twee, drie seconden zitten van wat we nu rijden. Vier tot vijf seconden langzamer willen we niet, want dan voelt het iets te langzaam. Ik denk dat dit echter het begin is en ik weet zeker dat de teams ook met een iets ander uiterlijk zullen komen, dus de tijd zal leren wat het wordt."

Middenweg zoeken tussen wensen coureurs en fans

Tijdens de presentatie van de reglementen verklaarde Ross Brawn dat de rondetijden vanaf 2021 weer ongeveer op het niveau van 2016 zullen liggen. Qua snelheid betekent dat een forse stap terug, terwijl de auto's in 2017 juist nog sneller gemaakt werden. Het gevolg van de ingreep moet dus zijn dat het makkelijker wordt om een auto te volgen en in te halen.

Verstappen kan zich goed vinden in dat doel, maar hij vreest wel dat de auto's iets minder spannend worden om te besturen. "Eerlijk gezegd genoot ik niet zo van het rijden in die auto's als dat ik nu doe. We moeten echter wel een middenweg vinden wat betreft wat je wil met het volgen en dergelijke dingen. Hoe dan ook, de auto's zullen gedurende het seizoen verbeteren."