Sebastian Vettel ziet kansen in Texas: "We hebben een sterke en efficiënte auto"

Sebastian Vettel denkt dat Ferrari redelijk voor de dag zou moeten kunnen komen op het Circuit of the Americas. Het circuit heeft twee lange rechte stukken waar de 'sterke en efficiënte auto' van Ferrari tijdwinst kan pakken op de concurrentie.

Ferrari is bezig aan een sterke fase in het seizoen 2019. Het team pakte in de eerste drie races na de zomerstop telkens de overwinning en stond daarnaast in iedere race na de zomerstop op pole position. Toch zal de Scuderia het gevoel hebben dat er meer in had gezeten in Rusland, Japan en Mexico, waar fouten en problemen goede kansen op de zeges verloren gingen.

Vettel wilde voorafgaand aan het Grand Prix-weekend nog niet voorspellen of Ferrari in de Verenigde Staten wel weer zou gaan zegevieren. “Hopelijk! Op dit moment, zittend een hoge stoel kan ik er niets over zeggen. Misschien wel als we morgen eenmaal in de auto zitten, kijken hoe het voelt, zien hoe de auto werkt, hoe het eerste gevoel is en hoe de balans is."

"Ik denk dat het een lastig circuit is om het optimaal te krijgen. Je hebt een snelle eerste sectie, een langzame sectie daarna en een soort gemiddeld snelle sectie aan het eind. Je hebt van alles een beetje nodig, en daarom is het denk ik belangrijk om een goed gevoel te hebben in je auto. We zullen ook zien in hoeverre de baan naar ons toe komt. We hebben een sterke en efficiënte auto en er zijn hier wat rechte stukken, maar we zullen het zien.”

Vettel wil zeges en P3 in kampioenschap

Ferrari kan ook dit jaar beide kampioenschappen niet meer winnen, waardoor Vettel en Charles Leclerc veroordeeld zijn tot strijden om de derde plek in het kampioenschap. Het is voor Vettel het doel om toch die derde plek van zijn teamgenoot af te snoepen, hoewel dat voor de onderlinge verhoudingen binnen Ferrari niets gaat uitmaken voor 2020. “De ambitie is om derde te worden in het kampioenschap."

"We kunnen natuurlijk niet als eerste en tweede eindigen, dus dan gaan we proberen derde te worden. Ik denk niet dat het iets uitmaakt voor volgend jaar. Als team willen we het mogelijke eind van het jaar hebben. In de afgelopen races hebben we om goede posities kunnen vechten en we moeten ervoor zorgen dat we dat vasthouden. In het ideale beeld winnen we een of meerdere van de laatste races.