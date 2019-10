World Motor Sport Council unaniem akkoord met reglementen 2021

Het World Motor Sport Council van de FIA is unaniem akkoord gegaan met de nieuwe reglementen voor de Formule 1, die vanaf 2021 in werking moeten treden. Ook Ferrari lijkt daarmee dus ingestemd te hebben met het nieuwe pakket regels.

Voordat de nieuwe technische, sportieve en financiële reglementen in werking treden, moet het WMSC zich volgens de Internationale Sportieve Code van de FIA buigen over deze set regels. Hierbij kan het orgaan de reglementen alleen goed- of afkeuren, maar het doen van aanpassingen aan de reglementen kan dus niet.

Afgelopen week zou het WMSC eigenlijk niet bij elkaar komen, maar toch is er gestemd over de nieuwe reglementen. Dat is door middel van een digitale stemming gebeurd. Het orgaan van de FIA is akkoord gegaan met de nieuwe reglementen en een bron wist aan GPToday.net te verklappen dat dit unaniem gebeurd is. Daarmee is dus ook Ferrari, dat ook een zetel in het WMSC heeft, akkoord gegaan.

Lang was het onzeker of Ferrari wel akkoord zou gaan met de nieuwe reglementen. Het team uitte bij monde van teambaas Mattia Binotto regelmatig haar zorgen over de voorstellen van Liberty Media en de FIA, waarbij het zelfs dreigde haar veto in te zetten als de reglementen haar niet aan zouden staan. Zo ver is het uiteindelijk dus niet gekomen, want GPToday.net heeft dus vernomen dat Ferrari ook ingestemd heeft met de nieuwe reglementen.