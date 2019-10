Sepang renoveert circuit voor bijna 7 miljoen Euro

Het Maleisische circuit van Sepang heeft ruim 20 jaar na opening van het circuit voor het eerst een renovatie uitgevoerd. Kosten? Bijna 7 miljoen Euro. Onder andere zijn de daken van de hoofdtribunes bij start-finish en aan de achterkant hiervan vernieuwd, ongeveer 1.8 kilometer aan hoofdtribunes.

Ook de toiletten voor het publiek en in de paddock zijn vernieuwd, net als de afwateringssystemen rond de toeschouwersgebieden.

Geen lekkage meer op hoofdtribune

Razlan Razali is de directeur van het Sepang International Circuit en is blij met de verbeteringen: "Na 20 jaar hebben we eindelijk het circuit op de nodige punten gerenoveerd. Het dak is aangepakt en de lekkages die we hadden zijn gelukkig verleden tijd. Fans zullen nu beschermd worden tegen de regen op de tribunes."

"Daarnaast hebben we ook de toiletten gerenoveerd op de hoofdtribune en ook in de paddock zijn deze aangepast. De toeschouwers zullen hierdoor meer comfort hebben als ze het circuit bezoeken. Ook de teams, coureurs en andere mensen die in de paddock werken zullen een betere ervaring hebben vanaf nu."

Kosten renovatie

Volgens Razlan zijn de werkzaamheden begin 2019 gestart. Aan het dak is meer dan 4 miljoen Euro gespendeerd terwijl er bijna 2 miljoen Euro is uitgegeven om de toiletten te renoveren. Razlan licht toe: "Het geld was beschikbaar dankzij besparingen nadat we ons contract met de Formule 1 was beëindigd."

Het contract voor de Maleisische Grand Prix moest stopgezet worden door de stijgende kosten voor de F1-race en de dalende ticketverkoop. Ook ondervond Maleisië veel concurrentie van Singapore.

Verstappen laatste winnaar GP Maleisië

In 1999 werd de eerste Grand Prix in Maleisië verreden, die gewonnen werd door Eddie Irvine in een Ferrari. Andere winnaars van de Grand Prix van Maleisië zijn Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jenson Button, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Max Verstappen. De Nederlander was in 2017 de laatste winnaar van de Grand Prix in Maleisië.

