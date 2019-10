Wordt de Formule 1 na 2020 een duopolie van Ferrari en Mercedes?

De diskwalificatie van de Japanse Grand Prix voor het verbreken van de F1-reglementen rond hulpmiddelen verraste Renault F1 Team volledig. Bronnen met kennis van de technologie geven aan dat het team dit systeem mogelijk al in 2013 voor het eerst gebruikte - nog voordat Renault het team dat toen racete als Lotus (weer) overnam.

Tijdens een briefing voor een select mediagezelschap tijdens de Mexicaanse Grand Prix gaf Cyril Abiteboul toe dat het team het systeem 'voor dit seizoen' gebruikt had. Hij voegde daaraan toe dat ze de FIA niet om een mening gevraagd hadden over de legaliteit - zoals de gebruikelijke procedure is - omdat ze stevig geloofden dat de legaliteit buiten kijf stond.

Wat de gevolgen ook zijn van waarnaar gerefereerd werd als een 'subjectieve' beoordeling - curieus genoeg ondanks dat ze in een statement toegaven dat het system optrad als 'driver aid' - is het belangrijkste probleem voor Renault F1 (en het moederbedrijf) eentje van het imago. Dat komt op een moment dat het merk onder enorme interne, externe, politieke en commerciële druk staat: precies tien jaar nadat het 'Crashgate'-schandaal aan het licht kwam.

De diskwalificatie kon niet op een slechter moment komen voor het team. In een investors call vertelde Renault's interim-CEO, Clotilde Delbos - eerder deze maand benoemd voor deze post naast haar rol als Chief Financial Officer na dramatische verschuivingen in het bestuur - afgelopen vrijdag het volgende: "Ik richt me niet specifiek op Formule 1 en sportwagenbouwer Alpine."

"De herziening van het 'Drive the Future'-plan betekent natuurlijk dat we het erover gaan hebben", zei ze, waaraan ze toevoegde. "Het is een normaal proces - het is geen kleine herziening. We gaan nauwkeurig kijken naar het 'Drive the Future'-plan zodat we de nieuwe context van de markt, de verandering in gebruik, mobiliteit etcetera en de huidige situatie van de Group erin mee kunnen nemen."

Wat niet gezegd werd, was dat de winst met mogelijk wel 600 miljoen euro kon dalen - een toename van 100 miljoen euro in vergelijking met eerdere voorspellingen - terwijl ook niet benoemd werd dat de auto-industrie in rap tempo een andere richting kiest dan auto's die op fossiele brandstoffen rijden. De overgang naar elektrisch zorgt voor groter wordende research-budgetten bij zelfs de meest winstgevende fabrikanten.

Hoewel Abiteboul niet gelooft dat 'Renault een besluit neemt gebaseerd op negen verloren punten', geeft hij toe dat het ze niet helpt. "We zitten al 42 jaar in deze sport en we geloven echt dat het iets toevoegt aan de marketing van het merk door een verhaal te vertellen rond de technologie."

Tijdens deze '42 jaar' vertrokken de teams van Renault twee keer uit de F1 - in 1985 en 2010 - hoewel het sporadisch wel motoren bleef leveren. De eigenlijke periode van Renault in de F1 als team is precies de helft van die 42 jaar.

Hoewel Abiteboul de gevolgen van de overstap van huidige motorklant McLaren naar Mercedes bagatelliseert, lijken de kansen van Renault op het vinden van een vervanger klein zodra het huidige contract eind 2020 afloopt. Het Franse team is dan politiek kwetsbaar en zonder partner waarmee het ontwikkelingskosten en rijtijd kan delen.

Abiteboul onthulde ook dat het F1-team tot eind 2020 vast zit aan de sport, met een aparte overeenkomst voor het leveren van motoren die het merk tot en met 2024 bindt. Volgens een rivaliserende teambaas met kennis van de contractuele situatie - de details van nevendeals worden onder alle ondertekenaars gedeeld volgens de voorwaarden van de overeenkomsten van de F1 - is het een 'zacht contract, dat door Carlos Ghosn onderhandeld is'.

De Formule 1 was het lievelingsproject van de voormalig voorzitter en CEO van de Renault-Nissan-alliantie. Hem staat nu een strafrechtelijke vervolging te wachten in Tokio - hij ontkent schuld - en is momenteel op borgtocht vrij. Of Delbos de sport op dezelfde manier bekijkt als de man die haar in 2012 binnenhaalde, moet afgewacht worden, vooral omdat de commerciële voorstellen voor de F1 tussen 2021 en 2025 pas vorige week naar de teams gestuurd zijn. De nieuwe financiële reglementen zijn intussen aanzienlijk verwaterd.

Moet de F1 zich zorgen maken over de hachelijke positie van Renault? Niet op zichzelf staand, maar misschien doordat Honda's president en CEO Takahiro Hachigo bijna tegelijkertijd de media toesprak tijdens de Tokyo Motor Show. Daar ging hij in op Honda's visie voor 2030, ook e-Technology genoemd. De sleutelwoorden waren 'elektrificatie' en 'energie'.

Volgens Hachigo is Honda van plan om 'twee derde van haar wereldwijd verkochte auto's in 2030 elektrisch wil laten zijn'. e:HEV - Honda-taal voor 'hybride-systemen voor voertuigen die vooral door elektrische motoren aangedreven worden' - is de primaire focus van het bedrijf. Je vraagt je dan ook af hoe lang het duur voordat Honda de Formule E betreedt...

In een 1400 woorden tellende samenvatting van Hachigo's speech worden de woorden F1 of 'sport' niet een keer genoemd, ondanks dat Honda twee F1-(zuster)teams van motoren voorziet. Een van hen leverde dit jaar twee zeges, de eerste van Honda sinds 2006. Het is nogal alarmerend dat een zoekopdracht voor beide woorden in de tekst slechts een overeenkomst opleverde - als onderdeel van 'transport'.

Hachigo's toespraak is mogelijk geen inleiding op een vertrek van Honda uit de F1, maar tegelijkertijd lijkt de F1 geen backup-plannen te hebben als een of beide fabrikanten eind 2020 vertrekken. Tijdens een recent interview met managing director Masashi Yamamoto van Honda F1 vertelde hij dat het bedrijf niet in de positie was om haar plannen te bevestigen voor na 2020.

Hij stelde echter wel dat Honda niet bereid is om uit te breiden naar meer dan twee teams in de nabije toekomst. "We denken dat het erg lastig is, omdat we niet genoeg bronnen hebben qua mensen en faciliteit", zei hij, waaraan hij toevoegde dat het een punt van zorgen is dat het bedrijf niets krijgt van de inkomsten van de F1, omdat het alleen motorleverancier is.

Zou de Formule 1 richting een duopolie van Mercedes en Ferrari kunnen gaan na 2020?