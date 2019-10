GT-coureurs Ferrari kregen maandag testdag in F1-Ferrari op Mugello

Miguel Molina, Ferrari-fabrieksrijder in de GT-kampioenschappen, heeft maandag genoten van een testdag die hij nooit zal vergeten. De Spanjaard, die veel successen boekt met het Italiaanse merk in verschillende klasses, heeft gisteren kunnen genieten van een testdag op Mugello, waarbij hij de unieke kans kreeg om achter het stuur van een Formule 1-auto te kruipen.

Hij is erg enthousiast over de mogelijkheid die het Italiaanse merk al haar coureurs telkens, inclusief zichzelf, heeft gegeven om een reeks foto's op zijn sociale netwerken te publiceren aan boord van de Ferrari F60. “Wat een dag ...geen woorden voor te gebruiken! Bedankt voor het geschenk”, zegt Molina op Instagram.

Molina was niet de enige coureur die maandag voor het eerst aan een Formule 1-auto mocht proeven. Ook Toni Vilander, al jarenlang een van de coureurs van Ferrari in het WEC, mocht plaatsnemen in een Ferrari F60. Dat is de bolide waarmee landgenoot Kimi Raikkonen in 2009 de Belgische Grand Prix won.