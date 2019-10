Mattia Binotto hoopt dat teams een onderzoek aanvragen naar de Ferrari-krachtbron

Voor de race in Mexico verspreidden zich in de paddock geruchten dat als Ferrari weer een goed resultaat behaalde, de concurrentie waarschijnlijk een grondig onderzoek naar hun power unit zou gaan aanvragen. Het is duidelijk dat na de zomerstop de prestaties van de Italiaanse krachtbron een flinke stap vooruit is gegaan, maar de concurrenten denken aan iets illegaals.

"We zouden eigenlijk blij zijn als iemand met het protest naar voren zou komen, omdat het alleen zou laten zien wat een onzin het was en alle geruchten zou stoppen", zei Ferrari-baas Mattia Binotto.

Weet Christian Horner meer dan anderen?

Het is raar te geloven dat het antwoord vaak ontkennend is zodra er een directe vraag werd gesteld over de power unit van andere teams. Toch twijfelen veel teambazen aan de illegaliteit van de krachtbron. Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, wilde er niet over praten. "Ik kan er niet over praten!", zo vertelde hij. Veel media menen dat het onderzoek een zekere zaak is en als deze niet wordt geclaimd in Mexico, zal dit in de Verenigde Staten komen.

"Ferrari is ongelooflijk snel op de rechte stukken, Sebastian Vettel was 0,89 seconden sneller op de rechte stukken in Mexico-Stad."

"Als we het in het algemeen bekijken, nadert Honda Mercedes en haalt het ook Renault in. Dus Ferrari is nu de standaard. En het is niet te verwaarlozen, maar een ongelooflijk groot verschil. Daardoor liggen onze enige kansen in de bochten”, aldus Horner.