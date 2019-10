Robert Kubica: "Niet eerste keer dat auto in race anders aanvoelt dan in kwalificatie"

Robert Kubica blijft het lastig hebben bij Williams. Ook na afloop van de Grand Prix van Mexico klaagde de Pool over de onvoorspelbaarheid van zijn Williams FW42, die tijdens de race 'compleet anders' aanvoelde dan in de kwalificatie.

In de kwalificatie maakte Kubica verre van een goede indruk. Voor de achttiende keer op rijd was teamgenoot George Russell sneller dan hem, maar het gat op het Autodromo Hermanos Rodriguez was enorm met 1,3 seconden. De Williams-coureur verklaarde na afloop van de race echter dat zijn auto in de race wel goed aanvoelde en dat hij wist dat zijn eigen prestatie niet de reden was voor dat gapende gat.

"Het was een beetje een vreemd weekend, want tijdens de ronden naar de grid voelde de auto compleet anders als gisteren. Ik vertelde het team voor de start van de race dat het veel beter voelde dan gisteren. Ik wist eigenlijk dat er een reden was dat ik anderhalve seconde langzamer was dan mijn teamgenoot in de kwalificatie, dus daardoor sliep ik vannacht wat beter", vertelde hij tegenover GPToday.net.

"Als je uit de garage komt en in de eerste twee bochten voelen de balans en de auto compleet anders dan gisteren en weer zoals normaal, dan ligt het niet aan de temperatuur. De temperatuur heeft geen invloed op de auto in de eerste 300 meter na de start, dus dat moeten we gaan begrijpen. Het is niet de eerste keer."

'Kan achterstand maskeren in races met veel managen'

"Ik wist dat de prestaties in de race veel beter zouden zijn omdat ik een beter gevoel had. Zodra je meer grip en een beter gevoel hebt, rij je beter. Ook denk ik dat ik mijn achterstand qua snelheid een beetje kan maskeren in dit soort races, waar er veel dingen gemanaged moeten worden. Als je echter voor 100 procent voor de snelheid moet gaan, had ik gewoon geen grip."

Kubica werd achttiende in Mexico-Stad en na afloop van de race grapte hij dat het gat met Russell in de kwalificatie in de VS mogelijk wel twee seconden wordt, als de auto net zo aanvoelt als op zaterdag in Mexico. "Mijn verwachtingen hangen af van hoe de auto gaat zijn. Als de auto zoals gisteren is, zal het gat met Russell van 1,2 seconden daar ongeveer twee seconden zijn. Als de auto is zoals vandaag of op Suzuka, dan kan ik beter in de buurt blijven."