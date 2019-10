Carlos Sainz na moeizame race: "Hadden na de pitstop totaal geen grip"

Voor McLaren en Carlos Sainz draaide de Grand Prix van Mexico uit op een teleurstelling. De goede kwalificatie kon niet omgezet worden in een sterk resultaat in de race en dat wijt Sainz aan zijn lange stint op de harde banden.

Sainz en teamgenoot Lando Norris mochten vanaf posities 7 en 8 aan de wedstrijd op het Autodromo Hermanos Rodriguez beginnen, nadat ze zich wederom als 'best of the rest' gekwalificeerd hadden. De start verliep vervolgens goed voor het Britse team: Sainz kwam kortstondig op de vierde plek te liggen, Norris klom naar P6. Tegen de Mercedessen konden beide coureurs echter niets uitrichten.

Daarna begon een moeizame race voor het team en ook voor Sainz. De Spanjaard moest zijn softs al vroeg inruilen voor de harde banden en dat kwam zijn snelheid niet ten goede, zo vertelde hij na de race in Mexico aan GPToday.net. "Het is zeer leuke race geweest. De start was goed en de stint met de zachte band was ook goed. Na de bandenwissel had ik geen grip meer, dat bepaalde de race." Uiteindelijk werd Sainz dertiende.

Voor Norris verliep de wedstrijd nog vervelender. McLaren klungelde tijdens de pitstops, want het linker voorwiel van de Brit zat na zijn stop niet goed vast. Hij kon nog wel verder, maar uiteindelijk parkeerde Norris zijn auto in de pits. Sainz baalde voor zijn teamgenoot. “Jammer van Lando, maar ik denk ook niet we vandaag punten zouden hebben gescoord. Ik heb gevochten en verdedigd zoveel ik kon, maar het ging erg moeizaam."