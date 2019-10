Valtteri Bottas mag zesde startpositie waarschijnlijk houden ondanks crash

Valtteri Bottas zal de Grand Prix van Mexico later vandaag hoogstwaarschijnlijk gewoon vanaf de zesde positie aanvangen. Ondanks de reparaties aan zijn bolide verwacht Mercedes geen gridstraffen.

In zijn allerlaatste ronde tijdens Q3 ging Bottas in de laatste bocht de mist in. De Fin gleed bij het uitkomen van bocht 16 hard de muur in, waarna zijn bolide na een botsing met de tecpro barriers tot stilstand kwam. Daaraan hield hij wat pijn over, maar ook voor Mercedes was het een klap. De crash van Bottas zorgde ervoor dat het team hard aan de slag moest om de bolide van de coureur te repareren.

Dat zorgde er tevens voor dat de zesde startpositie van Bottas in gevaar kwam, aangezien het team zich aan strikte regels moet houden in de wederopbouw van de bolide. De reglementen schrijven voor dat alle kapotte onderdelen vervangen worden door een exemplaar van dezelfde specificatie. Doet een team dit niet, dan volgt er voor de betreffende coureur een start vanuit de pits, iets wat ook geldt als er een ander chassis opgebouwd moet worden.

Daarnaast is er ook nog het risico op gridstraffen voor een coureur die in de kwalificatie crasht. Dit is het geval als door de crash bijvoorbeeld de versnellingsbak beschadigd raakt, waardoor deze vervangen moet worden. Ook kan een coureur een gridstraf oplopen als blijkt dat er onderdelen van een motor vervangen moeten worden door de crash, waardoor de coureur boven het toegestane aantal motorcomponenten komt.

Mercedes moest dus zaterdagavond en zondagochtend hard aan de bak om de schade aan de W10 van Bottas te repareren. Teambaas Toto Wolff gaf op zaterdag al toe dat hij de kans op 90 procent schatte dat er geen straffen zouden volgen en dat lijkt op zondag bevestigd te worden. Meerdere bronnen melden dat er geen veranderingen zijn doorgevoerd aan de auto qua onderdelen van een andere specificatie, terwijl ook een chassiswissel achterwege gebleven is.