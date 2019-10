Max Verstappen niet bezorgd over 2020: "Als je niet wilt winnen, dan kan je beter iets anders gaan doen"

Dat Max Verstappen altijd voor de overwinning wilt gaan, is algemeen bekend. Dat hij een overvloed van het zelfvertrouwen heeft weten we ook. De Nederlander kwam in het verleden al eens met deze uitspraak: “Als ik in dezelfde auto als Lewis rijdt, dan versla ik hem.”

Alleen heeft de Limburger nog nooit in dezelfde raceauto gereden als regerend en vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. De Red Bull Racing-coureur heeft in de Formule 1 ook nog nooit in een evengoede auto als die van Lewis gereden. Volgens de Nederlander moet je altijd in je eigen blijven geloven. “Als ik in dezelfde auto als Lewis rijdt, dan ben ik beter. Dat moet je altijd geloven als coureur, want als je hier niet bent om te winnen, dan kan je beter thuisblijven of wat anders doen”, zo vertelde hij tegen Channel 4.

Max Verstappen heeft in zijn vijf seizoenen in de Formule 1 nog geen echte winnende auto gehad, zoals die van Ferrari en Mercedes. Natuurlijk heeft de 22-jarige coureur wel wat overwinningen op zijn naam staan. Mercedes en Ferrari zijn dominant samen, met Red Bull Racing als stofzuiger als de teams fouten maken of op een circuit is waar het vermogen een kleinere rol speelt.

De toekomst voor Verstappen is nogal onduidelijk. Aan de ene kant heeft de Nederlander het goed naar zijn zin bij het team, maar aan de andere kant wil hij ook wereldkampioen worden. “We moeten alles goed evalueren. Wat we willen bereiken met Red Bull Racing is de wereldtitel volgend jaar. We zullen zien wat er volgend jaar gebeurd.”

Max kan zelf nog niet veel zeggen over zijn toekomst. Met een lachend geheimzinnig gezichtje verteld de Nederlander dat hij “niet te veel” kan vertellen over zijn toekomst en dat dit “het enige is” wat hij kan vertellen. Jos Verstappen maakt zich daarentegen ernstige zorgen over de toekomst van zijn zoon en het team waarvoor hij nu zijn dienst levert, en meent dat 2020 weer een verloren jaar kan worden.

Max Verstappen denkt daar anders over. “Mijn vader kijkt naar het gehele plaatje. Natuurlijk ben je altijd een beetje bezorgd, maar we zullen zien hoe het volgend jaar gaat.” Max Verstappen neemt na het interview nog even de Channel 4-interviewer mee over het circuit ‘dat hij niet kent’.