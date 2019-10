Toto Wolff: "Lewis Hamilton beschadigd door racisme in kindertijd"

Lewis Hamilton heeft het volgens Toto Wolff in zijn kindertijd niet makkelijk gehad. Volgens de teambaas van Mercedes had de Brit te kampen met racisme en discriminatie, wat littekens achtergelaten heeft bij hem.

In 2007 werd Hamilton de eerste gekleurde Formule 1-coureur en sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de grootste sterren die de sport ooit gekend heeft. De Mercedes-coureur staat op de drempel van zijn zesde wereldtitel, waarmee hij na Michael Schumacher de meest succesvolle coureur ooit wordt. Om die titel te behalen, dient Hamilton in Mexico veertien punten meer te scoren dan teamgenoot Valtteri Bottas.

Hamilton heeft het echter niet altijd makkelijk gehad volgens Wolff. In zijn jeugd heeft de Brit regelmatig te kampen gehad met racisme en discriminatie, wat volgens de Oostenrijkse teambaas van Mercedes voor littekens gezorgd heeft bij zijn pupil. "Toen Lewis jonger was, was hij het enige donkere jongetje onder de blanke kinderen, en ik weet dat hij racistisch bejegend is op de circuits."

"Als dat bij iemand van 8 of 10 jaar oud gebeurt, dan laat dat littekens achter die niet verdwijnen. Als je als kind discriminatie en racisme moet doorstaan, dan maakt het je aan de ene kant een sterkere persoonlijkheid. Aan de andere kant laat het littekens achter. Tegenwoordig heeft Lewis een goed en volwassen perspectief, maar de littekens zijn er absoluut. Dat is niet alleen de motiverende factor voor hem - deze littekens zijn de getuige dat hij overleefd heeft."

"We moeten erkennen dat we in de Formule 1 niet zo divers zijn en door Lewis heb ik geleerd te accepteren dat het van tijd tot tijd lastig is om discriminatie de baas te worden. Uitzonderlijke persoonlijkheden hebben de neiging om te polariseren. Hij heeft het hart op de tong en zijn meningen, en door die te uiten loop je altijd het risico te polariseren. Dat is de menselijke natuur."