Toto Wolff hard na vrijdag in Mexico: "We zijn gewoon niet goed genoeg"

Toto Wolff heeft na de vrijdag in Mexico een duidelijk oordeel over de snelheid van Mercedes. De teambaas en CEO van de Duitse fabrikant ziet dat zijn renstal simpelweg niet snel genoeg is.

Lewis Hamilton gaf tijdens de eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez nog wel het tempo aan, maar de regerend wereldkampioen kwam in de tweede oefensessie niet verder dan de vijfde tijd. Daarmee was hij de tweede Mercedes in de training, maar teamgenoot Valtteri Bottas deed het met de vierde positie niet veel beter. De achterstand was met respectievelijk zes en negen tienden ook fors te noemen.

Voor Wolff is dat voldoende om te concluderen dat Mercedes in Mexico gewoonweg niet goed genoeg is. "We zijn niet goed genoeg. We weten dat dit een lastig circuit voor ons is en we komen gewoon snelheid tekort. Dit is een van onze minst sterke circuits. We hadden hier vorig jaar last van graining en we komen vermogen tekort ten opzichte van de concurrenten", vertelde de Oostenrijker aan Sky Sports F1.

Wolff verwacht gecontroleerd tempo tijdens race

Net als in 2018 viel tijdens de vrije trainingen op dat er weer graining te zien was op de banden. Wolff verwacht dan ook dat er in de race ingehouden zal worden om het maken van meerdere pitstops te voorkomen. "Ik denk dat het met de banden draait om overleven, waarbij we het einde moeten zien te halen. De mensen aan het front zullen de snelheid controleren en inhouden, puur om ervoor te zorgen dat er geen tweede pitstop nodig is."

Mercedes mist dit weekend race engineer Peter Bonnington, die wegens medische omstandigheden niet in Mexico kon zijn. Wolff: "Het is natuurlijk niet geweldig. Het is echter wat het is en we kunnen daar niets aan veranderen. Bono zal op korte termijn terugkeren, maar Marcus, de man die hem vervangt, is een zeer goede engineer. Het is zoals het is en we moeten er het beste van maken."