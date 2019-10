Christian Horner bezorgd: "Het concept met de nieuwe reglementen ziet er erg onderontwikkeld uit"

De belangrijke mensen binnen de Formule 1 zijn vorige week in Frankrijk bijeengekomen om door te gaan met de gesprekken over de reglementswijzigingen die gepland zijn voor 2021.

Daarbij was de vergadering de laatste keer dat teams spraken over de wijzigingen vanwege de bezorgdheid dat de reglementen eind oktober nog niet kunnen worden gepubliceerd. Een van de ingediende ideeën was om de uitvoering van nieuwe technische en sportieve regels uit te stellen tot 2022, maar de geplande budgetlimiet van 175 miljoen voor 2021 in te voeren.

Het idee hierachter is dat de kleinere teams zoals Haas F1 en Racing Point, die met een klein budget op de grid staan, makkelijker kunnen concurreren met de topteams. Hiermee zouden ze willen voorkomen dat grotere teams volgend seizoen geld uitgeven om zich voor te bereiden op 2021 en onmiddellijk een voordeel hebben ten opzichte van de kleinere teams.

De tijdsdruk begint steeds groter te worden en de reglementen zullen dus met spoed vastgesteld moeten worden. Niet iedereen was daar zo blij mee, met Red Bull Racing-teambaas Christian Horner die daarover zei: "We hebben de kans een beetje verpest. Achteraf gezien hadden we beter meer tijd kunnen nemen om de reglementen te ontwikkelen en in te voeren voor 2022", zei Horner in antwoord op een vraag van Motorsport.com over het budgetplafond.

Het is niet haalbaar volgens Horner

Horner meent dat het niet haalbaar en relevant is om een budgetcap al in 2020 in te voeren. "Het is onmogelijk om die doelstelling in 2020 te halen. Je zult het nooit met iedereen overeen kunnen komen, omdat de kleinere teams niet de dupe willen worden. De budgetcap is uiteindelijk verstandig voor de Formule 1. Er is een kans verloren gegaan om dat proces meer onder controle te krijgen en deze reglementen uit te stellen en te evalueren."

Grote zorgen bij Horner

Horner zei dat er een aantal ‘geweldige dingen’ zitten tussen de voorstellen voor 2021, maar voegde er ook een negatief punt aan toe: "De auto en het concept zien er momenteel erg onderontwikkeld uit. We hebben maar zo'n 12 maanden om alles te ontwikkelen en dat is erg kort. Ze hadden beter eerst wat regels omtrent het gewicht kunnen doorvoeren.”