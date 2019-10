Racing Point wilde rembalanssysteem Renault eigenlijk kopiëren

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer heeft onthuld dat zijn team aanvankelijk het systeem voor de rembalans van Renault, dat voor bochten automatisch aanpassingen doet, wilde kopiëren, in plaats van dat Renault ervoor gestraft zou worden.

De FIA maakte deze week bekend dat het Renault uit de uitslag van de Japanse Grand Prix schrapte, nadat het team schuldig werd bevonden aan het verbreken van de sportieve reglementen rond hulpmiddelen voor coureurs. Racing Point was verantwoordelijk voor het protest tegen Renault in Suzuka, maar Szafnauer vertelde in Mexico dat het team het systeem eigenlijk ook wilde gebruiken nadat Sergio Perez op Silverstone problemen tegenkwam met de rembalans.

"Het kwam op Silverstone naar voren toen we een probleem met ons eigen rembalanssysteem hadden. Het systeem faalde, want we hadden een mechanisch defect bij de schakelaar", vertelde hij aan Sky Sports F1. "Misschien kan je je herinneren dat, en het was volgens mij na een safety car, Sergio zijn rembalans helemaal naar voren bijstelde, maar dat hij door de kapotte schakelaar niet meer terug kon."

"Hij reed daardoor tegen Hülkenberg aan. We gingen kijken naar wat we konden doen om het systeem robuuster te maken en toen merkten we op dat Renault een automatisch systeem is, wat wij ook wilden doen. We wilden niet in protest gaan tegen Renault, want we wilden hetzelfde doen. We vroegen het aan de FIA en zij vertelden dat het niet kon. We hoopten eigenlijk dat de FIA via het protest zou zeggen dat het mocht, maar zo liep het dus niet."

Szafnauer voegde eraan toe dat het automatisch verstellen van de rembalans het leven van de coureurs makkelijker zou maken. "Er is een lijn in wat in wat wel of geen hulpmiddel voor de coureur is. Het handmatig veranderen van de rembalans is soms makkelijk te doen. Maar soms moet je voor een bocht drie of vier dingen doen en kom je er niet aan toe. Het helpt de coureur absoluut als het automatisch gebeurt."