Max Verstappen voelt weinig voor elektrische F1: "Ik hou van brandstof"

Max Verstappen ziet wel degelijk in dat de milieuproblematiek van belang is, maar hij voelt er weinig voor om brandstofmotoren in de Formule 1 aan de kant te zetten voor bijvoorbeeld elektrische aandrijving.

Op de donderdag in Mexico was het milieu een van de belangrijkste gespreksonderwerpen, nadat Lewis Hamilton zich na de Japanse Grand Prix sterk over dat onderwerp had uitgesproken. De regerend wereldkampioen toonde zich teleurgesteld dat velen niet meedenken aan een oplossing voor de klimaatproblemen. Ook hoopt hij dat de Formule 1 een groenere boodschap gaat verkondigen.

Tevens verklaarde Hamilton dat hij aan het eind van het jaar hoopt karbon-neutraal te leven, terwijl hij naar eigen zeggen midden in een proces zit om zijn meeste straatauto's met verbrandingsmotor te vervangen met elektrische modellen. Verstappen is daar niet op die manier mee bezig en de coureur van Red Bull Racing hoopt in ieder geval niet dat de Formule 1 afstand gaat doen van verbrandingsmotoren.

"Ik hou van brandstof. Kan ik dat zeggen? Ik hou niet van elektrische dingen. Ik hou wel van mijn kleine elektrische scooter, maar niet voor een F1-auto. Ik weet dat het milieu erg belangrijk is, maar de Formule 1 bestaat al geruime tijd. Ik denk niet dat we te hevig moeten reageren of er dramatisch over moeten doen. We moeten er dus mee doorgaan. Als het je niet bevalt, kijk dan niet", reageerde Verstappen op een vraag van GPToday.net.

Verstappen heeft liever een burger van vlees

In 2017 koos Hamilton ervoor om zichzelf een veganistisch dieet aan te meten en dus alle dierlijke producten te mijden. Ook daar voelt Verstappen weinig voor, hoewel hij wel met interesse ziet dat atleten in andere takken van sporten er hun voordeel mee doen. “Ik heb een documentaire gekeken over plant based diëten. Het is eigenlijk best interessant dat atleten zeggen dat ze hierdoor beter zijn gaan presteren."

"Dat is echter ook anders dan de Formule 1. Wij worden niet fysiek beperkt in onze snelheid. Je moet natuurlijk sterk en fit zijn, maar het is niet zoals bij hardlopen en wielrennen dat alles van jou afhangt. Ik hou ervan om af en toe een burger te eten en dat wil ik graag met echt vlees doen. Iedereen mag hierover zijn eigen beslissingen nemen, maar ik zal niet veganistisch worden.”