Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Mexico, dag 1

Donderdag, 7.00 uur

Opgestaan in het mediahotel, nadat ik op woensdag vanaf Brussel via Madrid aangekomen ben. De vlucht zelf was prettig buiten de vertraging van zo'n uur, wat een latere aankomsttijd betekende en dus ook in hield dat we moesten wachten op een vrijgekomen gate. Wanneer zullen luchtvaartmaatschappijen leren dat vertragingen neveneffecten hebben waar passagiers meer last van hebben dan het personeel?

Zoals mijn gewoonte is om de jetlag de baas te worden heb ik mezelf gedwongen wakker te blijven tot ik niet meer kon, dus ik heb ongeveer vijf uur kunnen slapen. 7.00 uur is echter nog altijd 14.00 uur in de Centraal Europese Tijdzone...

8.00 uur

Ik pak de mediashuttle naar het circuit, op zo'n drie kilometer afstand. Het verkeer in Mexico-Stad zorgt ervoor dat de reis zo'n 20 minuten duurt. Eenmaal daar kies ik een stoel, registreer ik me en ga ik naar de kantine voor ontbijt - fruit en taartjes met sterke Mexicaanse koffie.

9.00 uur

Ik loop een rondje en vang tussendoor wat roddels op - er is niet veel te vertellen aangezien de meeste mensen er nog niet zijn - het is donderdag - terwijl de hoofden van de media en pr-afdelingen van de teams bij een meeting van een werkgroep zijn, waar ze ingelicht worden over de duurzaamheidsplannen van de F1. Ik hoor dat er vroeg in de volgende maand een grote aankondiging verwacht wordt over duurzaamheid.

Het onderwerp is het gesprek van de dag in de F1-cirkel, zeker na de recente uitspraken van Lewis Hamilton op social media, maar het is ook duidelijk dat de meningen verdeeld zijn.

Het andere gesprekspunt is de diskwalificatie van Renault in Japan door een overtreding met de rembalans. Iets hiervan lijkt mij niet te kloppen en ik ben van plan daar dit weekend dieper op in te gaan.

10.00 uur

Interview door een lokale journalist die graag meer wil weten over het leven als freelancer in de F1 en welke uitdagingen er zijn. Als hij van medewerker wisselt naar freelancer nadat ik de realiteit over het leven 'on the road' in de F1 van de 21ste eeuw heb uitgelegd, dan wil hij de baan heel graag hebben...

11.00 uur

De FIA persconferentie, en natuurlijk krijgt Lewis vragen over zijn opmerkingen. Hij geeft toe dat hij zich die dag niet blij voelde, maar hij recht zijn rug en verklaart zijn positie door zijn verschillende beloften en veranderingen in levensstijl te belichten. Hij geeft duidelijk iets om milieuproblemen; tegelijkertijd wijzen enkele collega's erop dat hij meer vliegt dan anderen en naar verluid privévliegtuigen huurt, nadat hij zijn eigen verkocht heeft.

12.00 uur

De mediasessies beginnen. Ondanks grieperige verschijnselen is Günther Steiner in topvorm, maar niet vrolijk genoeg om te onthullen wie zijn boete van 7500 dollar voor het beledigen van een steward in Rusland betaald heeft: hij of het team?

Max Verstappen, helder als altijd, wijst erop dat zijn zege van vorig jaar hem niet de favoriet voor de race maakt, vooral na de wissel van Red Bull van Renault-vermogen - hij is positief over het vermogen van de motor op grote hoogte - naar Honda. Ook de recente verbeterde prestaties door Ferrari en Mercedes spelen een rol.

12.30 uur

Lunch - pasta gevolgd door cheesecase - die ik pratend doorbreng met Jo Ramirez, de legendarische F1-monteur, en zijn vrouw Uschi. Daarna bewonder ik de collectie schaalmodellen in schaal 1/43 die in de foyer staat. Toevallig loopt de verzamelaar, Rafael Gisholt, langs en met een vertaler verneem ik dat hij 953 van zulke modellen heeft: daarmee vertegenwoordig hij iedere auto die sinds 1950 in het WK gereden heeft.

Rafael, die een chemische fabriek heeft, vertelt me dat hij in de jaren '80 begon met het verzamelen van modellen van Ayrton Senna, en van daaruit is het gegroeid. De collectie is nu 500.000 dollar waard en staat normaal gesproken in een speciale kamer in zijn huis. Zodra ik vraag wat zijn vrouw vindt van zijn hobby, vertelt hij dat ze erg blij is dat hij modelauto's verzamelt.

Verzamelaar Rafael Gisholt met zijn verzameling F1-schaalmodellen bij de Mexicaanse Grand Prix#F1 #MexicanGP pic.twitter.com/E5BD2UvISI — GPToday.net (@GPToday_NL) October 25, 2019

Hij merkt mijn vragende blik op en vertelt me dat de deal is dat zij hetzelfde bedrag krijgt voor haar vrijetijdsbesteding...

14.00 uur

Verder met de mediasessies. Zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean zijn in goede vorm als ik ze vraag naar hun houding ten opzichte van hun karbon voetafdruk - laatstgenoemde wijst erop dat hij een verhuurbedrijf voor privéjets runt, maar ervan baalt dat Lewis H niet bij hem huurt...

16.00 uur

De sessies zijn voorbij, dus ik doe wat papierwerk tot het begin van de paddock party.

18.00 uur

F1esta-tijd - dat is geen typfout: de promotors hebben slim de F1 in hun race-activiteiten verwerkt. Ik ga voor een aantal fajita's - beiden met kip, maar met oplopende pittigheid - waarna ik afsluit met een mangosorbet-ijsje.

19.00 uur

Vertrek naar de parkeerplaats en de mediashuttle. Die vertrekt op tijd, maar deze keer is er zoveel verkeer dat de drie kilometers ons een half uur kosten...