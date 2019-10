Racing Point heeft een verklaring afgegeven over hun aanleiding om protest aan te tekenen tegen het rembalanssysteem van Renault. Volgens Auto, Motor und Sport ligt daaraan een video van de shakedown van het Franse team ten grondslag.

Renault werd woensdagavond uit de uitslag van de Grand Prix van Japan gehaald, nadat het systeem van de rembalans niet voldeed aan de sportieve reglementen. Dit zou namelijk een hulpmiddel zijn geweest voor de coureurs van het team, iets wat volgens de reglementen niet mag. Het Franse team vermoedde dat een klokkenluider vanuit Renault naar Racing Point gestapt was om het aan de kaak te stellen.

Dat ontkent Racing Point echter volgens Auto, Motor und Sport. Het Canadese team zou haar verdenkingen namelijk gebaseerd hebben op een video van een helmcamera tijdens de shakedown van Renault. Door de camera is de display op het stuur goed te zien, waarbij links bovenin het percentage staat waarop de verandering in de rembalans staat. Op de video is te zien dat de rembalans meerdere malen verspringt, zonder dat Daniel Ricciardo daar een handeling voor uitvoert.

Pas in de nasleep van de Grand Prix van Groot-Brittannië zou Racing Point zich gerealiseerd hebben wat er daadwerkelijk zichtbaar was in de video. Sergio Perez moest daar de hele race zonder veranderingen in de rembalans rijden, omdat het verstelmechanisme kapot ging bij een botsing met Nico Hülkenberg. De engineers grepen daarna terug op de beelden van Ricciardo's helmcamera.