Coureurs scharen zich achter milieu-boodschap Lewis Hamilton op social media

Een aantal Formule 1-collega's van Lewis Hamilton hebben de recente uitspraken van de regerend wereldkampioen op social media verdedigd. Daarbij uitte Hamilton zijn zorgen over het milieu en de planeet aarde.

Na de Japanse Grand Prix schreef Hamilton het volgende op Instagram Stories: "Ik zal een moment wat afstand nemen om mijn gedachten op een rij te zetten. Dank aan de degenen die wel iets om deze wereld geven. Ik ben verdrietig door de gedachte waar deze wereld heen gaat. Het uitsterven van ons ras wordt steeds waarschijnlijker, doordat we onze bronnen uitputten."

Op die opmerkingen kreeg de Mercedes-coureur de nodige kritiek, omdat hij coureur van beroep is en hij een aanzienlijke ecologische voetafdruk heeft door het vele reizen dat hiermee samenhangt. Hamilton antwoordde als volgt op de kritiek: "Veel mensen hebben een mening over hoe ik mijn social media gebruik, maar uiteindelijk is het mijn platform. We hebben allemaal een stem, iedereen op deze wereld."

"Het gaat erom hoe je deze wil gebruiken. Het is niet echt eenvoudig doordat we de wereld rondreizen en in auto's racen. Onze ecologische voetafdruk is hierdoor groter dan die van de gemiddelde huiseigenaar. Maar dat betekent niet dat je niet kan praten over iets dat een positieve verandering in gang kan zetten. Ik kijk altijd naar dingen met de insteek hoe ik het effect dat ik op de wereld heb kan verbeteren."

Albon, Perez en Vettel steunen boodschap Hamilton

Alexander Albon sloot zich tijdens de persconferentie aan bij de woorden van Hamilton. "Wat Lewis zei, was erg goed. Dat we in de Formule 1 zitten betekent niet dat we niets kunnen geven om het milieu." Volgens Sebastian Vettel zou de Formule 1 er meer aan moeten doen om mensen in te lichten over het milieu en op die manier bewustzijn te creëren.

"Ik ben niet actief op social media, maar het punt is erg duidelijk. Je zou het negeren als je er niet naar zou kijken. Zoals Lewis zei, is het voor ons lastig om van buitenaf acceptatie te krijgen. Dat komt omdat we niet de kleinste voetafdruk hebben. De races zijn over de hele wereld, dus het is onderdeel van ons werk dat we reizen. In het algemeen zou de F1 echter meer moeten doen. Het is een wereldwijd opererend platform en ik denk dat we een sterkere boodschap zouden moeten uitdragen."

Sergio Perez meent dat Hamilton's grote schare volgers op sociale media ervoor zorgt dat meer mensen de boodschap zien die hij stuurt, en dat het deze mensen bewuster maakt van de spelende problemen. "Het is erg belangrijk dat we onze stem laten horen en dat veel mensen ons horen. Vooral van iemand als Lewis is dat erg belangrijks. Ik zie dat de berichten die hij op sociale media stuurt vaak goed zijn."