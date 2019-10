Your Voice: Zit Max Verstappen nog wel op de juiste plek bij Red Bull?

Met ingang van vandaag presenteert GPToday.net een nieuwe rubriek: Your Voice. In deze rubriek kunnen lezers van deze site hun licht laten schijnen op gebeurtenissen in de autosportwereld. In de eerste wekelijkse bijdrage neemt @TheStig1812 de combinatie Red Bull en Max Verstappen onder de loep.

Max Verstappen debuteerde op 15 maart 2015 zijn Formule 1-debuut voor Toro Rosso. Dit deed hij tijdens de eerste race van dat seizoen in Australië. De nu 22-jarige Limburger was met 17 jaar en 166 dagen de jongste debutant aller tijden in de koningsklasse.

Dat jaar behaalde hij wel wat successen, met zijn eerste punten-finish in Maleisië (met P7) en net geen podiums met twee vierde plaatsen in de Verenigde Staten en Hongarije. De Nederlander veroverde daarmee de harten van de Formule 1-fans. Hij gold het talent. In 2016 reed hij tot aan de Spaanse Grand Prix in dienst van Toro Rosso, maar voorafgaand aan die Grand Prix werd hij naar Red Bull Racing verplaatst. Hij won die Grand Prix en heel Nederland ging uit zijn dak.

Max Verstappen was de naam, waar Lewis Hamilton destijds nog ‘dit jongetje’ tegen zei. Met de Grand Prix-overwinning was hij op een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen de jongste winnaar van een Grand Prix. De Red Bull Racing-coureur was ook de eerste Nederlander die een Grand Prix wist te winnen. In 2016 kreeg de Nederlander na veel complimenten, ook veel kritiek. Hij zou te onrustig en te onbesuisd rijden op de baan.

In de daaropvolgende jaren zat de Renault-motor erg tegen. Het chassis was in goede staat, maar motorleverancier Renault wist geen betrouwbare krachtbronnen te leveren. In 2017 en 2018 viel Verstappen vaak uit, terwijl de prestaties van de motor ook achter bleven bij de concurrentie. 2018 was de druppel die de emmer deed overlopen voor Red Bull Racing, waarna het besloot om over te stappen naar Honda.

In 2018 mocht de Nederlander samen met zijn ex-teamgenoot Daniel Ricciardo strijden in de RB14. De bolide van Red Bull Racing moest meedoen om de titel, maar dat verhaal kon al snel het raam uit. Door technische problemen en rijdersfouten moest hij tot de vijfde race in Spanje wachten op zijn eerste podium.

Met 249 punten kende Verstappen vervolgens wel zijn meest succesvolle Formule 1-seizoen tot dan toe en werd hij vierde in het kampioenschap. Hij werd dit seizoen het vaakst van alle coureurs uitgeroepen tot Driver of the Day. Zes keer ontving hij de meeste stemmen van de Formule 1-fans. Bovendien pakte hij wederom twee zeges, in Oostenrijk en Mexico in dit geval.

Tot de Hongaarse Grand Prix van 2019 duurde het voordat Verstappen zijn eerste pole position pakte, terwijl Mercedes het seizoen domineert. Verstappen heeft nog steeds geen wereldtitel en is niet meer het enige talent dat op de titel aast, want Charles Leclerc van Ferrari is de man die Verstappen al heeft ingehaald qua poles. Ook de Monegask zegevierde dit jaar al twee keer.

Red Bull Racing kent ook dit jaar geen lekker seizoen. Voor de zomerstop leek het gat met Mercedes en Ferrari gedicht, maar sinds de vakantie is er weer een betrekkelijk forse achterstand. Dat geldt vooral voor in de kwalificaties. Wat nog zorgwekkender is, is dat de concurrentie, en vooral McLaren, steeds beter wordt. Zit Verstappen met het oog op de toekomst dan nog wel op de goede plek?

TheStig1812

Wil jij ook je licht laten schijnen op iets wat je is opgevallen in de Formule 1, een andere klasse of de autosport in het algemeen? Stuur dan je eigen Your Voice in naar b.smit@first-place.nl.