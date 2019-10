Charles Leclerc: "Mattia Binotto soms erg taai, maar perfecte man voor Ferrari"

Ferrari-coureur Charles Leclerc zegt dat zijn teambaas Mattia Binotto 'hard' kan zijn wanneer dat nodig is. Binotto staat sinds dit jaar pas aan het roer bij de Scuderia en het verloopt niet zoals verwacht. Vooral voor de zomerstop ging het niet goed bij de Italiaanse renstal. Na de zomerstop wist de Scuderia samen met Charles Leclerc en Sebastian Vettel zich te revancheren. Sommigen hebben zich afgevraagd of Binotto, die ook nog de technisch directeur van het team is, de juiste man is om de onderlinge problemen tussen de Ferrari-coureurs op te lossen..

Charles Leclerc reed vorig jaar nog voor Alfa Romeo-Sauber en werd afgelopen winter gewisseld met Kimi Raikkonen. De Monagask is wel te spreken over zijn huidige teambaas. "Hij is een relaxt persoon, wat belangrijk is in een omgeving als de Formule 1”, zo vertelde Leclerc tegen Speed Week.

Charles Leclerc vindt Binotto de goede man

Er komt steeds meer kritiek op Binotto, vooral door de Italiaanse pers. Charles Leclerc vindt die kritiek een beetje onnodig, want volgens hem is hij gewoon de juiste man. "Hij kan soms taai en streng zijn als de situatie daarom vraagt. Ik denk dat dat alles is wat je nodig hebt als je de baas bent."

Teambaas soms erg taai

De 22-jarige Leclerc zei dat de Zwitserse Italiaan Binotto bijzonder taai is wanneer hij te maken heeft met spanningsmomenten tussen de coureurs. De media-perceptie is dat Leclerc de status van Sebastian Vettel als nummer 1 dit jaar uitdaagt. Volgens Leclerc heeft het team deze spanning onder controle. "We zien binnen het team geen machtspositie, dat zien we gewoon niet graag. Het is best lastig soms, dus hij moet op die momenten hard zijn."

Maar Leclerc zegt dat Binotto die taaiheid dan kan temperen wanneer een coureur zichzelf al bestraft voor het maken van een fout. "Hij weet dat ik heel hard ben voor mezelf, dus hij past zich daaraan aan wanneer hij misschien harder had kunnen zijn. Hij wil harder zijn, maar hij ziet dat ik het verprutst heb en probeert mij ook weer terug op het pad te krijgen.”