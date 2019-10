Franz Tost: "Stalen zenuwen nodig als je het opneemt tegen Max Verstappen"

Franz Tost heeft zich uitgesproken over de mislukte overstap van Pierre Gasly naar Red Bull Racing. Hij betwijfelt of de druk daar te groot was voor de Fransman, maar hij ziet wel dat er stalen zenuwen nodig zijn om het op te nemen tegen Max Verstappen.

Na iets meer dan een seizoen in dienst van Scuderia Toro Rosso promoveerde Gasly begin 2019 naar Red Bull. Zijn avontuur daar was geen succes: hij legde het consistent af tegen Verstappen en werd vervolgens in de zomerstop teruggestuurd naar Toro Rosso. Alexander Albon verving hem bij Red Bull. Bij Toro Rosso lijkt Gasly de weg omhoog weer gevonden te hebben.

Volgens Tost zijn er een aantal oorzaken die eraan bijgedragen hebben dat Gasly niet goed uit de verf kwam bij Red Bull. "Misschien voelde hij zich niet op zijn gemak door het gedrag van de auto. Hij had in de winter ook twee incidenten en dat heeft zijn vertrouwen geen goed gedaan. In de Formule 1 moet je echter stalen zenuwen hebben, vooral als je het opneemt tegen Max Verstappen", vertelde de teambaas van Toro Rosso aan Auto Hebdo.

Tost hoopt op Gasly en Kvyat voor 2020

Tost sprak zich ook uit over de coureurs die hij in 2020 bij Toro Rosso wil hebben. De Oostenrijker spreekt de nadrukkelijke hoop uit dat Gasly en Daniil Kvyat ook volgend seizoen bij het Italiaanse team blijven. Van Kvyat is dat al zo goed als zeker: Helmut Marko gaf recent toe dat dit intern al besloten is. Gasly is nog wel in de race voor een plek bij Red Bull. "Ze maken mijn leven een stuk eenvoudiger, omdat ze al veel weten."

"Ik hoef ze niets te leren. Misschien zijn ze iets te vroeg naar Red Bull gegaan. Ik zeg vaak dat ik in een ideale situatie drie jaar lang met coureurs werk. Voor beiden was het geen gemakkelijke situatie. We zullen zien wat Red Bull besluit voor volgend jaar. Ze zijn allebei erg snel en we zijn erg tevreden over hun werk. Persoonlijk hoop ik dat Daniil en Pierre in 2020 bij ons blijven. Dat zou na Mexico bekend moeten worden."