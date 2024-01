Slecht nieuws voor teamgenoten Verstappen: "Limiet nog niet bereikt"

Max Verstappen liet ook afgelopen seizoen weer zien dat hij de absolute kopman is van het team van Red Bull Racing. De Nederlander pakte veel meer punten dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Volgens Franz Tost moeten alle toekomstige teamgenoten van Verstappen zich beseffen dat ze hem niet kunnen verslaan.

Verstappen was in de afgelopen jaren vrijwel altijd sneller dan zijn teamgenoot. Perez probeerde het begin 2023, maar hij viel al snel weer ver terug. Alexander Albon en Pierre Gasly zakten eerder ook door het ijs naast Verstappen, ze verloren zelfs hun zitje bij Red Bull. Perez doet het nog het beste, maar hij weet ook wel dat Verstappen voorlopig niet te verslaan is. Kenners denken dan ook dat het haast onmogelijk is om de drievoudig wereldkampioen naar huis te rijden.

Ook Franz Tost deelt die mening. De Oostenrijker was de teambaas van Verstappen bij het toenmalige Toro Rosso en hij is enorm onder de indruk. In gesprek met F1-Insider heeft Tost een boodschap voor alle toekomstige teamgenoten van Verstappen: "Kan er iemand het gevecht aangaan met Max? Nee. Als Max een goede auto blijft hebben, dan zal hij meer races en titels gaan winnen. Hij heeft zijn limiet nog steeds niet bereikt en hij wordt alleen maar beter. Geen enkele coureur die zijn teamgenoot is of wordt, zal ooit verder komen dan de rol van tweede coureur."