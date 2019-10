Singapore update hielp Sebastian Vettel door crisis

Sebastian Vettel kent een bijzonder jaar in de Formule 1. De Duitser werd voor het seizoen begon bestempeld als de nummer één coureur van het team door Ferrari zelf. Dat zorgde na enkele races in het begin, waarin zijn nieuwe teamgenoot Charles Leclerc goed presteerde, voor gefronste wenkbrauwen in de paddock.

Na de zomerstop won Leclerc zowel de Grands Prix van België en Italië, waardoor Sebastian Vettel in een crisis leek te zitten en de druk vol op hem stond. In Singapore wist de viervoudig wereldkampioen Formule 1 weer te winnen. De 32-jarige coureur heeft toegegeven dat de grote update in Singapore hem heeft geholpen uit de crisis te komen.

Update Ferrari hielp Vettel

Ferrari maakte een grote stap voorwaarts met een updade in Singapore, en zijn voormalige Red Bull-baas Dr. Helmut Marko denkt dat die update het meest geschikt is voor Vettel. Marko vertelde in Suzuka: "Met de richting die de ontwikkeling van de auto ingeslagen is, lijkt het beter voor zijn stijl en manier van rijden."

Vettel had problemen

Sebastian Vettel ontkent niet dat de nieuwe voorvleugel, vloer en diffuser hem hebben geholpen om te op hetzelfde niveau te komen als teamgenoot Charles Leclerc. "De update die we naar Singapore brachten hielp ons. Misschien hielp het me ook op gebieden waar ik wat problemen had", zo verklapte Vettel tegenover Bild.