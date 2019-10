Damon Hill vindt Lewis Hamilton beste coureur ooit

Damon Hill heeft in een interview met de Engelse krant Daily mail gezegd dat Lewis Hamilton in zijn ogen de beste Formule 1-coureur ooit is. De F1 heeft geen betere coureur in de sport gehad denkt de wereldkampioen F1 van 1996.

Hill heeft beweerd dat Hamilton 'het onmogelijke heeft bereikt' door slechts één wereldkampioenschap minder te winnen op het totaal van Michael Schumacher, nadat de Brit later dit jaar zijn zesde wereldtitel zal winnen, waardoor hij slechts één titel van Schumacher verwijderd is. "Het is duidelijk dat Lewis de beste coureur is die we ooit hebben gekend in de koningsklasse. Hierna nog één titel en hij staat gelijk met Schumacher. Iets dat onmogelijk werd geacht", zo zei Damon Hill.

Schumacher legendarisch

Hill denkt dat zijn landgenoot niet zo goed zal worden herinnerd als de legendarische Schumacher. De Engelsman denkt dat dit niet komt door de populariteit van de coureur, maar vanwege de populariteit van de sport waarin het op dit moment verkeerd, waarvan Hill gelooft dat die in Schumachers tijd groter was dan die van Hamilton. "Ik denk niet dat het de fout van Lewis is. Ik vraag me af of het komt omdat de sport zelf minder in de schijnwerpers staat."

Er zijn heel veel Hamilton-fans, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Lewis Hamilton heeft op dit moment de grootste fanbase, maar de wereld is anders dan in de tijd van Schumacher. Veel Formule 1-fans zijn gebleven, maar over de hele wereld zijn veel Schumacher-fans vertrokken sinds Michael gestopt is. Lewis Hamilton is niet van plan om binnenkort te stoppen en zei in een interview eerder dit jaar dat er nog veel meer te winnen valt. Tegen de tijd dat hij met pensioen gaat, heeft hij waarschijnlijk meer gewonnen dan Schumacher.