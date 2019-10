Honda verhoogt budget flink na commentaar Verstappen-kamp om Mercedes en Ferrari te kunnen verslaan

Honda F1 zal haar F1-budget in 2020 verder gaan verhogen. Onlangs begonnen Max Verstappen en zijn vader Jos Verstappen, openlijk te klagen over de huidige prestaties van de Honda-motor en de Red Bull-bolide.

Het contract dat Verstappen momenteel heeft met Red Bull loopt tot eind 2020, maar als Red Bull Racing samen met Honda niet aan de eisen kan voldoen, is er een risico dat Verstappen in 2021 naar een ander team vertrekt. Het Red Bull Honda-kamp bevindt zich op het randje en zal alles moeten geven.

Honda's F1-budget voor 2020 is 140 miljoen euro

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldt dat Honda zijn budget om de F1-motor te ontwikkelen in 2020 zal verhogen om Ferrari en Mercedes te kunnen gaan verslaan. De Italiaanse krant zegt nu dat het aantal mensen dit jaar al naar 450 man is gestegen, in vergelijking met het aantal van 250 in 2017 en dat in 2020 het F1-budget 140 miljoen euro zal zijn. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zei dat de samenwerking met Honda zeer succesvol was: "Het mooie van Honda is dat ze volledig gericht zijn op Red Bull Racing en Toro Rosso. Dat is een groot verschil. Onze voormalige motorleverancier (Renault) gebruikte een andere brandstof- en oliepartner dan wij gebruikten."

Christian Horner vindt het fijn dat het team helemaal betrokken is bij de ontwikkeling van de motor. "We zijn betrokken bij de ontwikkeling van Honda en dat geldt ook voor brandstof, wat een echt partnerschap is."

Is de nieuwe brandstof voor Honda PU effectief?

In Suzuka heeft ExxonMobil, de brandstofpartner van Red Bull, nieuwe F1-brandstof geïntroduceerd die naar verluidt positieve resultaten heeft opgeleverd bij het verbeteren van de prestaties. De technisch manager van ExxonMobil zei dat de nieuwe brandstof die in Suzuka is geïntroduceerd, een heel ander type brandstof is en dat deze nog nooit eerder in de F1 is gebruikt. Max Verstappen vertelde over de nieuwe brandstof dat het meer vermogen geeft. "Je merkt dat de motor meer vermogen heeft, maar je voelt het ook."