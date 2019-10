Jolyon Palmer: "Ironisch dat Verstappen klaagt over crash met Leclerc"

Max Verstappen was na de Grand Prix van Japan erg kritisch op Charles Leclerc na hun botsing. Jolyon Palmer vindt dat op zijn minst opmerkelijk van een coureur die hij zelf 'Mr. Aggressive' noemt.

Verstappen hoopte tijdens de Grand Prix van Japan een podiumplaats te pakken, maar die hoop moest hij al vroeg in de race opgeven. De Red Bull-coureur werd in de tweede bocht geraakt door Leclerc, die met onderstuur tegen de bolide van de Nederlander gleed. Verstappen kon nog wel verder, maar gaf in de veertiende ronde op omdat de schade te groot was.

Na de race uitte Verstappen de nodige kritiek op Leclerc. Hij noemde de actie van de Monegask 'lomp', omdat hij had kunnen weten dat hij op dat moment onderstuur zou krijgen. Palmer vindt die forse kritiek opmerkelijk, waarbij hij tegenover BBC 5 Live refereert naar de felle duels die Verstappen in het verleden zelf leverde. "Hij is de persoon die coureurs van de baan rijdt om een Grand Prix te winnen."

"We zagen in Oostenrijk dat Charles Leclerc het slachtoffer was en hij reed nu in de flank van Verstappen. De situaties verschillen wel subtiel. Verstappen lag op zijn minst op gelijke hoogte in Oostenrijk, terwijl Leclerc Verstappen in de zij ramde toen hij van een achterstand terugkwam. Toch blijft het ironisch dat Verstappen, die Mr. Aggressive is, coureurs van de baan dwingt en van wheelbangen houdt, dit zegt."