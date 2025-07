Jenson Button maakt grote aankondiging en bevestigt stap terug

Oud-wereldkampioen Jenson Button heeft bevestigd dat hij stopt. De Brit gaat stoppen met WEC. Hij stopt met fulltime racen, maar hij wil nog niet voor altijd stoppen. De 45-jarige Brit wil part-time gaan racen.

Button keerde in 2024 terug naar de WEC met een contract voor 2 jaar. Die loopt nu af, maar hij gaat hem niet verlengen. In 2024 was zijn beste resultaat de zesde positie in Fuji.

Familie

Familie is de grootste factor voor Button om ermee te stoppen: "Het leven is te druk geworden met zoveel verschillende dingen. Ik heb een erg druk schema. Het wordt tijd dat ik wat meer aan de toekomst ga denken en ik wil meer tijd met mijn gezin doorbrengen."

"Het is ook oneerlijk tegenover het team. Ik heb waarschijnlijk niet genoeg tijd om eraan te geven, zeker volgend jaar niet." Button ziet het drukke schema van de WEC niet meer zitten.

Carrière

Jenson Button heeft in 306 Formule 1 Grands Prix vijftien overwinningen, 50 pole positions en acht pole positions. De Brit werd wereldkampioen in 2009. Hij had een voorsprong van elf punten op Sebastian Vettel. Button behaalde dat seizoen zes overwinningen in de eerste zeven races. Daarna had de Brit geen race meer gewonnen in het seizoen. Sebastian Vettel zat hem op de hielen, maar de zes overwinningen waren goed genoeg voor Button om wereldkampioen te worden.

Buiten de Formule 1 en WEC heeft Jenson Button in nog veel meer raceklasses gereden: Super GT, DTM, NASCAR en British GT. Hij heeft in deze klasses gereden sinds hij met de Formule 1 was gestopt. In 2017 reed de Brit zijn laatste Formule 1-race. Hij reed toen eenmalig in de McLaren van Fernando Alonso. Button viel toen uit na 57 rondes. Hij had een crash met Pascal Wehrlein, die in een Sauber reed.