Hülkenberg: "Heb Ricciardo in belang van Renault voorbij laten gaan"

Nico Hülkenberg vermoedt dat hij meer uit de Grand Prix van Japan had kunnen halen. De Renault-coureur stond naar eigen zeggen echter niet op de juiste strategie, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met P10.

Renault kende een zwaar tegenvallende kwalificatie op Suzuka, waarbij Hülkenberg door een hydraulisch probleem niet verder kwam dan positie 15 op de grid. Teamgenoot Daniel Ricciardo werd zelfs in Q1 al uitgeschakeld. In de race volgde echter een opmars: Hülkenberg kwam goed weg en nam risico's bij de start, maar denkt dat zijn strategie het behalen van een beter resultaat in de weg stond.

"Ik had zelf een geweldige start en eerste ronde, waardoor ik er meteen goed voor stond. We hadden de auto’s op andere strategieën gezet: ik ging van softs naar mediums en hij deed het omgekeerde, wat uiteindelijk de betere strategie bleek te zijn vandaag. Voor het team is het positief dat we punten konden pakken, want de laatste weekenden waren lastig. Het is een opluchting dat we dit vandaag konden doen", vertelde Hülkenberg tegenover GPToday.net.

“Hij zat op de omgekeerde strategie en reed toen op nieuwe softs, waarop hij erg snel was. Er bestond dus geen twijfel over om dat in het belang van het team te doen. Hij kwam daarna ook gemakkelijk langs de anderen", verklaart Hülkenberg waarom hij Ricciardo, die uiteindelijk zesde werd, liet passeren na zijn pitstop. Daarna zat de Duitser naar eigen zeggen de rest van de race klem achter Pierre Gasly.

"We zaten allemaal een beetje klem achter Gasly. Hij was wel enorm snel op de rechte stukken en dat was het probleem, want je kwam er moeilijk langs. In de bochten hield hij iedereen echter op. Ik zat de hele tweede stint dus in verkeer, wat weer invloed heeft op je banden en het lastig maakt.”