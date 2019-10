Binotto vindt situatie Vettel en Leclerc juist goed voor beide coureurs

Is de huidige verstandhouding tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel goed voor Ferrari? Teambaas Mattia Binotto denkt van wel: hij ziet dat beide coureurs van elkaar kunnen leren en profiteren.

Voor aanvang van het seizoen 2019 haalde Ferrari met Leclerc eindelijk eens een jong talent in de gelederen, nadat het in de voorgaande jaren met Kimi Raikkonen juist voor ervaring koos naast Vettel. De Duitser mocht 2019 weliswaar beginnen als de uitgesproken eerste rijder van de Scuderia, maar gedurende het seizoen is het momentum aan het veranderen binnen Ferrari.

Qua snelheid blijkt Leclerc namelijk op zijn minst de gelijke te zijn van Vettel, die mede door zijn fouten langzaamaan zijn status binnen het team ziet veranderen. De viervoudig wereldkampioen moet in de titelstrijd vooralsnog zijn meerdere erkennen in Leclerc, die ook meer zeges pakte dan Vettel. Daarnaast lijken de veranderende statussen ook voor spanningen tussen de coureurs te zorgen.

'Vettel en Leclerc profiteren van elkaar'

In Italië kwamen er spanningen toen Leclerc zich tijdens de kwalificatie niet hield aan de afspraak om Vettel een slipstream te geven. Vervolgens was de Monegask in Singapore verbolgen over een tactische keuze van Ferrari. In Rusland volgde een nieuw hoofdstuk: Vettel weigerde gehoor te geven aan teamorders, nadat hij via een vooraf afgesproken plan de leiding kon pakken.

Volgens Binotto is er echter geen sprake van een uit de hand lopende situatie. Dat vertelde hij aan Sky Italia. "De situatie tussen de twee is erg goed. Het is een heel andere situatie dan waarover je leest in de kranten en op het internet. Voor Charles is Sebastian een geweldig richtpunt, want hij profiteert van zijn ervaring. Charles is echter ook een goed richtpunt voor Sebastian, omdat hij erg snel is. Ik denk dat het voor beiden een erg bruikbare situatie is."